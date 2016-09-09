Литва продолжит судебное разбирательство с "Газпром" по переплате за газ в 1,4 млрд евро

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ВИЛЬНЮС, 9 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Литва намерена продолжать разбирательство в суде с российским концерном "Газпром" по поводу переплаты за поставленный природный газ в размере 1,4 млрд евро. Об этом в пятницу сообщило Министерство энергетики балтийской республики.
"Правительство уполномочило Минэнерго предпринять все необходимые действия по защите государственных интересов и аннулированию решения Стокгольмского арбитража", - отметило ведомство.
В июне текущего года Стокгольмский арбитражный суд не удовлетворил иск Литвы, требовавшей взыскать с "Газпрома" 1,4 млрд евро в качестве переплаты за газ, поставленный якобы "по несправедливой цене" в течение 2004-2012 годов.
Министр энергетики Литвы Рокас Масюлис тогда констатировал, что арбитраж не усмотрел нарушений в действиях российского концерна. Одной из причин этого литовская сторона считает сложность доказательств и обилие различных по характеру данных, которые проблематично привести к общему знаменателю.
Литва теперь считает "единственной возможностью по защите своих интересов" обратиться в судебные инстанции Швеции, чтобы они аннулировали решение Стокгольмского арбитража. Исковое заявление литовской стороне, согласно сообщению Минэнерго, необходимо подать до 22 сентября.
Между тем "Газпром" в конце июня отмечал, что решение арбитражного суда по цене на газ является окончательным и пересмотру не подлежит.
Как сообщалось ранее, Литва подала иск в Стокгольмский арбитражный суд в октябре 2012 года. Позже, в 2014 году, акционеры литовской Lietuvos dujos (основной покупатель российского газа в Литве) подали в суд, требуя от монополии снизить закупочную цену на газ. С начала 2014 года "Газпром" снизил цену на 10%, но в Литве посчитали, что цена все еще выше, чем для соседей.
Ранее газовая монополия успешно завершила разбирательства с Литвой по другим спорам в Стокгольмском арбитраже, литовских судах и Суде Европейского союза, а также реализовала принадлежавшие ей акции в литовском предприятии Lietuvos dujos.