"Транснефть" ожидает роста транспортировки нефтепродуктов в 2019 году до 16 млн тонн

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" ожидает увеличения транспортировки нефтепродуктов по своим трубопроводам в 2019 году до 16 млн тонн в год с 8,7 млн тонн в текущем году. Об этом сообщил на заседании экспертного совета компании заместитель вице-президента, директор департамента транспорта, учета и качества нефтепродуктов Владимир Назаров.
В 2017 году планируется увеличить транспортировку нефтепродуктов до 9,6 млн тонн, в 2018 году - до 15,5 млн тонн, в 2020 году - до 16 млн тонн, в 2021 году - до 16,2 млн тонн.
Назаров отметил, что увеличение объемов транспортировки нефтепродуктов по системе "Транснефти" обусловлено ростом поставок в Московский регион. В 2018 году мощности для поставок в Московский регион планируется увеличить до 14 млн тонн. "Мы ожидаем, что свыше 14 млн тонн будет транспортироваться в пределах Московского кольца. Проект будет реализован в 2018 году", - сказал он.
В частности, планируется в 2017 году поставить 2 млн тонн бензина с Нижегородского НПЗ, постепенно запланировано увеличение поставок как с этого завода, так и с Рязанского и Московского.
Кроме того, планируется поставка по нефтепродуктопроводам 2,5 млн тонн авиатоплива в московские аэропорты.