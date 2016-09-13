Донской: МПР проработает риски перехода прав на недра к иностранным инвесторам

КАЛУГА, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии России проработает риски, связанные с предоставлением прав на участки недр иностранным инвесторам, сообщил журналистам глава Минприроды Сергей Донской.

"Поручение было в правительстве рассмотреть риски в целом, права перехода по федеральным участкам (недр). Вопрос был, как могут повлиять те или иные законодательные инициативы, ужесточающие, например, такой переход, ограничивающие такой переход, как это повлияет на экономику проекта в целом", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, весь существующий перечень рисков завязан на различные процедуры в правительстве.

"Мы в рамках этого обсуждения не рассматривали какие-то конкретные решения. Мы сделали оценку того, какие могут быть риски, возникновение каких сложностей, в случае если то или иное решение будет приниматься. Письмо об этом и было", - добавил Донской.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что правительство РФ разрабатывает критерии для возможности передачи недр федерального значения компаниям с участием иностранных инвесторов. В настоящее время такое разрешение может быть получено лишь в индивидуальном порядке в рамках длительной формальной процедуры. По данным издания, новые правила помогут российским бизнесменам, использующим офшоры, а не реальным иностранцам.

Также сообщалось, что курирующий недропользование вице-премьер РФ Александр Хлопонин поручил Минприроды проработать вопросы перехода прав пользования месторождениями федерального значения к компаниям с участием иностранных инвесторов. В частности, в письме Хлопонина Минприроды от 5 августа рекомендуется предоставлять "расширенное обоснование" при внесении проектов положительных решений правительства. Также вице-премьер поручил министерству проанализировать риски исключения из закона о недрах норм, регулирующих переход прав на участки федерального значения.

По данным "Коммерсанта", глава Минприроды Сергей Донской в ответном письме 5 сентября указал, что считает необходимым разработать критерии, по которым правительство сможет принимать решения о переходе прав на участки федеральных недр к иностранцам, а также унифицировать требования к ним для снятия "избыточных административных барьеров".