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Финляндия направит €28 млн на строительство газопровода Balticconnector

Экономика и бизнес ТЭК
13 сентября, 17:18 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова
О планах Эстонии и Финляндии проложить по дну Финского залива газопровод, соединяющий газовые системы двух стран, было объявлено в 2014 году
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Финское правительство выделит €228 млн евро на финансирование строительства газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией, сообщили в Министерстве занятости и экономики Финляндии во вторник.

По словам министра экономики Олли Рена, сооружение Balticconnector является "предпосылкой для структурных изменений на финском рынке газа". "Реализация проекта газопровода открывает наш рынок для конкуренции и делает Финляндию частью внутреннего рынка газа ЕС", - указал Рен.

В августе Евросоюз уже выделил на газопровод Финляндия направит €187,5 млн, это составляет 75% необходимой на строительство суммы (€250 млн). Balticconnector должен начать функционировать к декабрю 2019 года.

О планах Эстонии и Финляндии проложить по дну Финского залива газопровод, соединяющий газовые системы двух стран, было объявлено в 2014 году. Специалисты считают, что он объединит газотранспортные сети Эстонии и Финляндии, позволит финскому оператору Gasum OY хранить газ в Инчукалинском подземном хранилище в Латвии, станет для балтийского региона альтернативным источником поставок газа и основой создания его единого рынка.

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