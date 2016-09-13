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Правкомиссия рассмотрит вторую сделку по "Ванкорнефти" на ближайшем заседании

Экономика и бизнес ТЭК
13 сентября, 17:31 UTC+3 МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Консорциум индийских компаний намерен вложить в проекты "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" и "Ванкорнефть" порядка $5 млрд
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрит вторую сделку "Роснефти" с индийскими партнерами по "Ванкорнефти" на ближайшем заседании. Об этом сообщил журналистам глава ФАС РФ Игорь Артемьев.

По его словам, на заседании будет рассматриваться "вторая часть сделки с индийскими компаниями по "Ванкорнефти", этот вопрос уже проработан".

Ранее сообщалось, что "Роснефть" и ONGC закрыли в конце мая 2016 г. сделку по приобретению индийской компанией 15-процентной доли в "Ванкорнефти" за $1,27 млрд (около 83 млрд руб.). В марте 2016 г. был подписан меморандум о возможности увеличения доли ONGC в "Ванкорнефти" с 15% до 26%. По данным индийских СМИ, стоимость дополнительного пакета "Ванкорнефти" может составить $930 млн.

При этом ранее также сообщалось, что осенью "Роснефть" может закрыть сделку с другими индийскими компаниями - Oil India, Indian Oil и Bharat Petroresources - по приобретению ими 29,9-процентной доли в ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" и 23,9-процентной доли в "Ванкорнефти". Консорциум индийских компаний намерен вложить в проекты "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" и "Ванкорнефть" порядка $5 млрд.

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