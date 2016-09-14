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Иркутские власти направили 170 млн в районы, где из-за долгов ограничена подача энергии

Экономика и бизнес ТЭК
14 сентября, 11:27 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 14, сентября. /ТАСС
С начала 2016 года на возмещение выпадающих доходов при предоставлении услуг населению по тарифам ниже экономически обоснованных иркутским предприятиям ЖКХ было выплачено 883 млн руб. в виде субсидий
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ИРКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Иркутской области помогут муниципалитетам в подготовке к отопительному сезону, возместив выпадающие доходы организациям жилищно-коммунального комплекса. Ряд из них из-за долгов перед энергетиками работают сейчас в режиме ограниченной подачи электроэнергии, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона со ссылкой на министра жилищной политики, энергетики и транспорта Андрея Капитонова.

"Более 170 млн рублей перечислены 26 организациям, обеспечивающим работу котельных на территориях Иркутской области. Полученные средства ресурсоснабжающие организации смогут направить на погашение задолженности перед ООО "Иркутскэнергосбыт", из-за которой в ряде котельных Иркутской области действует режим ограничения подачи электроэнергии", - сказали в пресс-службе.

Получателями субсидии станут теплоснабжающие организации, эксплуатирующие котельные в городах Бодайбо, Бирюсинск, Киренск, Усть-Кут, Усолье-Сибирское, Байкальск, Нижнеудинск, пос. Михайловка, Усть- Уда и с. Еланцы.

Отмечается, что с начала 2016 года на возмещение выпадающих доходов при предоставлении услуг населению по тарифам ниже экономически обоснованных иркутским предприятиям ЖКХ было выплачено 883 млн рублей в виде субсидий. По оценкам регионального министерства, наибольший объем выпадающих доходов возникает у предприятий, эксплуатирующих дизельные электростанции на севере и в отдаленных территориях - Братский, Бодайбинский, Катангский и Киренский районы.

По данным пресс-службы, задолженность муниципалитетов перед "Иркутскэнергосбытом" (входит в структуру "Иркутскэнерго") составляет сейчас 160,5 млн рублей. Наиболее крупная - у города Черемхово (23,7 млн рублей), а также у Боханского (22,2 млн рублей), Осинского (19,3 млн рублей), и Чунского (19,3 млн рублей) районов. Ограничения на подачу электроэнергии действуют в нескольких муниципальных образованиях Усольского района, в поселках Магистральный, Улькан, Окунайский, Казачинское, Алзамай, Седаново, Подъеланка, Железнодорожный и Невон.

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