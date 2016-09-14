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Электростанции на сырой нефти начнут работу в поселках севера Красноярского края

Экономика и бизнес ТЭК
14 сентября, 12:17 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 14, сентября. /ТАСС
Это снизит затраты муниципалитета на топливо
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КРАСНОЯРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Новая электростанция в арктическом поселке Хатанга в Красноярском крае в октябре будет переведена на сырую нефть, что позволит сократить затраты на топливо. Еще одна модульная установка для севера готовится сейчас в Красноярске, сообщил ТАСС гендиректор компании, реализующий проект, Артем Цуканов.

"В Хатанге сейчас установлены три машины (дизель-генераторы - прим. ТАСС): две мощностью в 1,5 МВт и одна - 1 МВт. В конце сентября Северным морским путем в поселок прибывает танкер с сырой нефтью, и в октябре мы запускаем электростанцию на этом топливе, что снизит затраты муниципалитета", - сказал Цуканов.

По его словам, в Красноярске сейчас завершается комплектация еще одной модульной энергоустановки, которая по решению местных властей будет направлена в один из числа энергодефицитных поселков севера региона. "В России аналогов получения электричества на сырой нефти в северных поселках еще нет. Мы пионеры в этом направлении. Перерабатывается весь объем топлива - остается только вода", - отметил Цуканов.

Электростанция на нефти

Одна модульная дизель-генераторная установка размещается в трех контейнерах. В одном контейнере размещается дизель, в остальных - сопутствующее оборудование. Габариты позволяют разместить в контейнере дизель мощностью до 1,5 МВт.

"Если поставить в ряд пять-шесть контейнеров, то можно получить мощную электростанцию в 10 мВт. Выше и не нужно, столь энергоемких поселков на севере нет", - добавил Цуканов. Расход сырой нефти примерно в два раза ниже, чем дизельного топлива, цена также в два раза меньше.

По его словам, одна установка обходится в десятки миллионов рублей. "Но из-за использования сырой нефти окупаемость настает уже через два-три года, а далее идет чистая экономия. Сейчас средний поселок Красноярского края "съедает" на топливе 300-500 млн рублей в год. Электричество на сырой нефти будет гораздо дешевле", - сказал Цуканов.

Перспективы

Как сообщил вице-премьер правительства Красноярского края Виктор Зубарев, такие установки перспективны для северных и отдаленных территорий, где невозможно установить ЛЭП.

"На примере Хатанги посмотрим, проведем опытно-промышленное испытание, а в следующем году определимся по объемам производства подобных модульных установок", - сказал Зубарев.

На Таймыре, самом северном районе Красноярского края, только в трех населенных пунктах есть централизованное энергоснабжение. В 25 поселках стоят дизель-генераторы.

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