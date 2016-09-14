Эксперт: тарифообразованием в электро- и теплоэнергетике не довольны все участники рынка

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Существующая в России тарифная политика в электро- и теплоэнергетике не устраивает ни потребителей, ни поставщиков, сообщил ТАСС заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий Александр Григорьев.

"Сложившаяся тарифная политика в электроэнергетике и теплоэнергетике сегодня вызывает недовольство как потребителей, так и производителей энергоресурсов, и, несмотря на порой противоположные позиции по многим вопросам, они едины в своем недовольстве", - сказал эксперт.

В основном недовольство участников рынка вызвано отсутствием долгосрочной тарифной политики, которая порой заставляет вносить коррективы в инвестиционные программы энергокомпаний, а также непрозрачностью формирования тарифов на свет и тепло.

Особенности тарифообразования

Сейчас стоимость электроэнергии в России для промышленного потребителя складывается из цены на оптовом рынке, включающую в себя плату за мощность, сетевой составляющей и сбытовой надбавки. При этом полностью регулируемой в этой формуле является только сетевая составляющая. Сбытовая надбавка полностью регулируется только для гарантирующих поставщиков, но не для иных энергосбытовых компаний.

Тарифы для населения, которое потребляет порядка 10-12% электроэнергии, регулируются Федеральной антимонопольной службой (ФАС), которая с июля 2015 года является регулятором в сфере тарифной политики. Регулятор ежегодно устанавливает уровни тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Новые тарифы на 2017 год должны быть приняты до 20 декабря.

При этом тарифы на электроэнергию и тепло в зависимости от региона могут отличаться в разы, но в любом случае население платит меньше промышленности, хотя в большинстве стран мира ситуация противоположная - промышленность платит меньше, чем бытовые потребители.

Регионы с самым дорогим теплом, по данным Росстата на июль 2016 года, - Камчатка (4,2 тыс. рублей за 1 Гкал), Мурманская область (2,9 тыс.), Алтай (2,8 тыс.), Магадан (2,5 тыс.) и Кубань (почти 2,3 тыс.). В пятерку регионов с самыми низкими потребительскими ценами на теплоэнергию вошли Новосибирская область, Забайкалье, Дагестан, Иркутская и Кемеровская области. Тарифы на тепло в Кузбассе, по данным на июль, составили 848 рубля за 1 Гкал, в других регионах - были в диапазоне от 1 до 1,2 тыс. рублей за 1 Гкал.

По данным ФАС, сейчас самые высокие тарифы на тепло и электроэнергию сложились в северных регионах, в частности на Дальнем Востоке. "Это связано, в первую очередь, с тем, что период работы достаточно длительный, также с изношенностью оборудования. Большая проблема связана с потерей тепла - это все откладывается на конечном потребителе, потому что он в конечном итоге вынужден платить за это", - говорил журналистам замруководителя ФАС России Сергей Пузыревский.

В ряде регионов высокие тарифы связаны с необоснованными затратами, добавил представитель антимонопольной службы.

Удержание цен

Григорьев уверен, что предпосылок для снижения цен на электроэнергию и тепло в России нет, но способы сдержать темпы роста цен существуют. Наиболее действенный, по его мнению, - формирование долгосрочной тарифной политики.

"Необходимо проводить реальную долгосрочную тарифную политику, то есть вводить такие правила, которые будут соблюдаться, в первую очередь, регулирующими органами, в течение длительного времени. За последние годы многое сделано в этом направлении, но предыдущий опыт пока, так скажем, негативный. Особенность нашей электро- и теплоэнергетики, особенно электроэнергетики, - постоянное изменение правил игры. Этим недовольны все участники рынка, потому что, как планировать свою деятельность, будь ты хоть поставщик, хоть потребитель, если не ясно какое решение примет государство завтра?" - сказал эксперт.

Тем временем Пузыревский, курирующий вопросы тарифной политики, уверен, что в долгосрочной перспективе снижение тарифов возможно - этого можно добиться за счет ввода эталонного тарифа и общественного контроля со стороны потребителя. Под системой эталонного регулирования Пузыревский отметил установку единых удельных ставок для всех сетевых компаний региона без учета их индивидуальных потребностей. В результате это позволит снизить необснованные затраты, считает он.

Пузыревский также отметил, что поменять эту ситуацию в тарифной политике поможет публичное раскрытие структуры затрат на производство и распределение электро- и теплоэнергии.

"Пока не будет системы общественного контроля, который может в этом отношении принимать решения самостоятельно, мы ситуацию с места не сдвинем. Сил ФАС не хватит", - уверен Пузыревский.

Недисциплинированный сборщик средств

Сдерживание цен на свет и тепло затрудняет и наличие долгов на энергоресурсы. "Если кто-то не платит, а ресурс поставляется, значит, в итоге платят все остальные потребители", - отметил Григорьев.

Одна из причин образования долгов - "нечистоплотность" компаний, собирающих деньги за услуги. Это могут быть и управляющие компании (УК), и ТСЖ, и сбытовые компании. "Была такая проблема, что УК собирает все деньги, допустим, за тепло, а дальше эти деньги не перечисляет той компании, которая поставляет тепло. Через год УК формально закрывается, меняет вывеску, а долг перед поставщиком тепла остается", - сказал Григорьев.

При этом он отметил, что население является самым дисциплинированным и ответственным плательщиком за энергоресурсы. "По электроэнергии у населения, как правило, оплата близкая к 100%, минимальный процент долгов, за исключением нескольких регионов", - добавил эксперт.

"Другое дело - так называемые "неотключаемые" потребители, те, которых нельзя отключить за долги по технологическим причинам, например, городской водоканал. Многие такие предприятия пользуются своим уникальным положением и безнаказанно не платят, банкротятся, меняют форму собственности и т. д., но долги никуда не деваются, а по всей стране это миллиарды рублей", - сказал Григорьев.