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Подготовка к отопительному сезону на Кубани обойдется в 914,9 млн рублей

Экономика и бизнес ТЭК
14 сентября, 15:30 UTC+3
Ранее ТАСС сообщал, что модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае до 2021 года потребует порядка 1 млрд рублей из краевого и местного бюджетов
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КРАСНОДАР, 14 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Подготовка к отопительному сезону в Краснодарском крае обойдется в общей сложности в 914,9 млн рублей. Большую часть денег выделят теплоснабжающие организации, сообщил ТАСС в среду вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

"Из местных бюджетов на эти цели будет выделено 265,8 млн рублей, краевой бюджет направит 32,6 млн руб., прочие поступления составят 41 млн рублей. А 575,5 млн составляют средства теплоснабжающих организаций", - уточнил вице-губернатор.

По его словам, сейчас теплоснабжающие организации заканчивают ремонт сетей и котельных. К зиме уже готовы 2104 котельных из 2543, то есть 82,7%. "Рисков не вхождения теплоснабжающих организаций в осенне-зимний период 2016-2017 годов на сегодняшний день не имеется. Уровень подготовки оцениваю как высокий", - отметил Алексеенко.

В Краснодарском крае насчитывается 59 теплоснабжающих предприятий, которые оперируют 1487 котельными (большая часть из них - 1316 - работают на газе). Численность занятых в этой сфере работников составляет около 11 тысяч человек. Крупнейшими компаниями, действующими на этом рынке, являются АО "Автономная теплоэнергетическая компания" (АТЭК), ОАО "Краснодартеплосеть", а также АО "Газпром теплоэнерго".

Ранее ТАСС сообщал, что модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае до 2021 года потребует порядка 1 млрд рублей из краевого и местного бюджетов.

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