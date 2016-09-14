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"Россети" и Коми разработают инвестпроект по повышению надежности энергоснабжения Воркуты

Экономика и бизнес ТЭК
14 сентября, 16:29 UTC+3 СЫКТЫВКАР СЫКТЫВКАР 14, сентября. /ТАСС
В 2018 году будет создана совместная компания "Комиэнерго", в уставной капитал которой будет передано электросетевое имущество МРСК, муниципальные и бесхозяйные электросетевые активы
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СЫКТЫВКАР, 14 сентября. /ТАСС/. Вопросы развития энергетической системы Коми, возможности привлечения дополнительных инвестиций и реализацию проектов по модернизации электросетевой инфраструктуры в республике и части арктической зоны обсудили в среду в Сыктывкаре врио главы Коми Сергей Гапликов и генеральный директор ПАО "Россети" Олег Бударгин, сообщила пресс-служба руководителя региона.

"Сергей Гапликов и Олег Бударгин обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного в июне 2016 года на площадке Петербургского международного экономического форума. Дорожная карта соглашения включает в себя совместные мероприятия по обеспечению надежного электроснабжения и консолидации электросетевого комплекса Коми в рамках создания единой региональной распределительной сетевой компании", - сказали в пресс-службе.

Участники встречи также обсудили дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения Воркуты в осенне-зимний период, в особенности социально значимых объектов. Кроме того, Бударгин и Гапликов договорились совместно разработать и представить в марте 2017 года в рамках отдельного инвестиционного форума новую схему развития электросетевого комплекса Коми. "Программа будет предусматривать как снижение стоимости и сроков подключений к сетям, так и привлечение новых инвесторов в соответствующие проекты. Она позволит повысить стабильность Воркутинского энергоузла, обеспечить потребителей бесперебойным и надежным электроснабжением, а также даст новые возможности для реализации перспективных проектов на территории Коми и соседних регионов, расположенных в арктической зоне", - отметили участники.

Помимо этого, Бударгин и Гапликов договорились о проработке проекта по электрификации основной ветки Северной железной дороги, расположенной в Коми.

Как ранее сообщал ТАСС, соглашение, подписанное в этом году в рамках Петербургского международного экономического форума, предусматривает создание к 2018 году совместной компании АО "Комиэнерго", в уставной капитал которой будет передано электросетевое имущество государственной компании, объединившей республиканские, муниципальные и бесхозяйные электросетевые активы. Таким образом будет создан единый центр ответственности за качество предоставляемых услуг по передаче и распределению электроэнергии, а также повышении платежной дисциплины, оптимизации процесса тарифообразования, консолидации электросетевых активов Коми.

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