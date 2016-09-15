Ростовская область с "Газпромом" направят за 5 лет 17,4 млрд рублей на газификацию региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Ростовская область вместе с "Газпромом" в течение 5 лет направят 17,4 млрд рублей на газификацию региона и строительство более 3 тыс. километров газопроводов, сообщает пресс-служба губернатора области. Программу развития газоснабжения и газификации региона на период до конца 2020 года подписали губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

"Согласно соглашению, "Газпром" планирует построить газопроводы-отводы и межпоселковые газопроводы общей протяженностью более 1540 км, четыре газораспределительные станции. Со своей стороны, правительство региона обеспечит прокладку около 1546 км внутрипоселковых сетей Суммарный объем инвестиций, которые стороны направят на реализацию программы, оценивается в 17,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Газопроводы "Газпрома" создадут условия для газификации 245 населенных пунктов в 28 районах области. А газопроводы, построенные правительством региона, подготовит к приему газа около 31 тыс. квартир и домовладений, а также 308 котельных.

В 2002-2015 годах в Ростовской области был построен 41 межпоселковый газопровод общей протяженностью 762 км. В результате совместной работы правительства области и компании уровень газификации региона к началу 2016 года увеличен с 62,5% до 85,6%.