Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ростовская область с "Газпромом" направят за 5 лет 17,4 млрд рублей на газификацию региона

Экономика и бизнес ТЭК
15 сентября, 10:48 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
Уровень газификации региона к началу 2016 года увеличен с 62,5% до 85,6%
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Ростовская область вместе с "Газпромом" в течение 5 лет направят 17,4 млрд рублей на газификацию региона и строительство более 3 тыс. километров газопроводов, сообщает пресс-служба губернатора области. Программу развития газоснабжения и газификации региона на период до конца 2020 года подписали губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

"Согласно соглашению, "Газпром" планирует построить газопроводы-отводы и межпоселковые газопроводы общей протяженностью более 1540 км, четыре газораспределительные станции. Со своей стороны, правительство региона обеспечит прокладку около 1546 км внутрипоселковых сетей Суммарный объем инвестиций, которые стороны направят на реализацию программы, оценивается в 17,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Газопроводы "Газпрома" создадут условия для газификации 245 населенных пунктов в 28 районах области. А газопроводы, построенные правительством региона, подготовит к приему газа около 31 тыс. квартир и домовладений, а также 308 котельных.

В 2002-2015 годах в Ростовской области был построен 41 межпоселковый газопровод общей протяженностью 762 км. В результате совместной работы правительства области и компании уровень газификации региона к началу 2016 года увеличен с 62,5% до 85,6%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
8
Торговый комплекс вместо ликвидированного рынка в Мытищах откроется в I квартале 2014 года
Инфографика
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
2
Маркин призвал "не смешить людей" заявлениями об отставке Бастрыкина
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
Малкин: Овечкин, Дацюк и Кузнецов хорошо сыграли в хоккейном матче с канадцами
5
В Германии произошли столкновения беженцев с местными жителями
6
Источник: показания на Захарченко дал один из топ-менеджеров Нота-банка
7
Порошенко: финал футбольной Лиги чемпионов 2018 года пройдет в Киеве
Темы дня
Реклама