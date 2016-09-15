Новороссийск в январе-августе возглавил рейтинг портов по объему перевалки наливных грузов

МОСКВА, 15 сентября./ТАСС/. Морские порты РФ в январе-августе 2016 года перевалили 250,2 млн тонн наливных грузов, что на 3,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

ТАСС на основании данных Ассоциации морских торговых портов РФ составил рейтинг морских портов и стивидорных компаний России по объемам перевалки наливных грузов.

Лидирующую позицию среди портов РФ в январе-августе текущего года, также как и в 2015 году, занимает порт Новороссийск с оборотом в 60,88 млн тонн (-0,1%). Среди стивидорных компаний первое место заняло ООО "Приморский торговый порт" (ПТП, порт Приморск в Ленинградской области) - 43,33 млн тонн (+11,7%).

Порт Де-Кастри (Хабаровский край) в январе-августе 2015 года занимал 9-е место рейтинга, в отчетном периоде текущего года порт увеличил перевалку наливных грузов на 11,8% - до 7,34 млн тонн, что позволило ему подняться на 8-ю позицию. Порт Тамань поднялся с 11-ой позиции на 10-ю, перевалив 6,77 млн тонн (+6,3%). Порт Высоцк (Ленобласть) опустился с 8-ой на 9-ю позицию с оборотом 7,14 млн тонн (-12,5%). Порт Санкт-Петербург, занимавший в январе-августе 2015 года 10-ю позицию, вышел из топ-10.

Стивидорная компания EXXON NEFTEGAS LTD (порт Де-Кастри) поднялась с 9-ой позиции по итогам января-августа 2015 года на 8-ю. ООО "РПК-Высоцк "Лукойл"-II" (порт Высоцк, Ленобласть) опустилось с 8-ой позиции на 9-ю.

В целом, за отчетный период наибольший рост перевалки наливных грузов показали порты: Анадырь - в 2,2 раза, до 18,1 тыс. тонн, Ростов-на-Дону - на 59,5%, до 2,5 млн тонн, Мурманск - в 3,3 раза, до 5,3 млн тонн, а также стивидорные компании, такие как: ООО "КГС-порт" (порт Темрюк) - в 4,4 раза, до 19,2 тыс. тонн, ООО "КГС-МОЛ" (порт Темрюк) - на 46,4%, до 24,4 тыс. тонн, ЗАО "Азовпродукт" (порт Азов) - на 43,4%, до 161,2 тыс. тонн.

Наибольшее снижение перевалки наливных грузов отмечено в портах: Астрахань - на 94,8%, до 7,8 тыс. тонн, Керчь - на 81,9%, до 24,3 тыс. тонн, Невельск - на 61,2%, до 4,7 тыс. тонн, а также в стивидорных компаниях: ОАО "Мурманское морское пароходство" - на 85,2%, до 24,4 тыс. тонн, ООО "Инфотек-Ново" (порт Кавказ) - на 78,4%, до 354,6 тыс. тонн, АО "Балт Нафта" (порт Калининград) - на 66,5%, до 144,6 тыс. тонн.

По итогам января-августа 2016 года десятью портами-лидерами по перевалке наливных грузов перевалено 216,45 млн тонн, что составляет 86,5% общей перевалки наливных грузов портами РФ и на 2,8% больше, чем в январе-августе 2015 года. Первой десяткой стивидорных компаний перевалено 189,59 млн тонн, что составляет 75,8% совокупной перевалки наливных грузов (+3,9%).