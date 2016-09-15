Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Владимирские власти за два года закрыли 36 нерентабельных котельных

Экономика и бизнес ТЭК
15 сентября, 13:52 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 15, сентября. /ТАСС
Газифицировано 45 твердотопливных котельных и построено с учетом всех источников финансирования 78 котельных суммарной мощностью 86 МВт
Материал из 1 страницы

ВЛАДИМИР, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Владимирской области за два года закрыли 36 нерентабельных котельных, которые работали на дорогостоящем топливе. Об этом сообщил в четверг ТАСС директор департамента ЖКХ администрации области Глеб Серегин.

"Тепловой комплекс области охватывает 1400 котельных, из них 3 осуществляют комбинированную выработку тепловой и электрической энергии, более 60% (877 единиц) котельных работают на природном газе, 15% (212 единиц) используют уголь. Постоянно проводится работа по уходу от потребления дорогостоящего привозного жидкого топлива. Если говорить по цифрам, то в 2014 году котельных, работающих на мазуте, в регионе было 23, а в 2016 году в муниципальной собственности осталось только 8 таких котельных. За последние три года закрыто 36 нерентабельных котельных, использующих дорогостоящие виды топлива", - сказал Серегин.

По его словам, газифицировано 45 твердотопливных котельных и построено с учетом всех источников финансирования 78 котельных суммарной мощностью 86 МВт. "Привлечение инвестиций в коммунальный комплекс и модернизация существующего оборудования проходит путем реализации инвестиционных программ. В 2016 году в регионе действует 33 инвестиционных программы на сумму 1,62 млрд рублей. Запланировано строительство и модернизация линий электропередачи протяженностью 77,5 км, участков тепловых сетей протяженность 8,3 км", - отметил Серегин.

"Мы продолжим модернизацию оборудования на энергообъектах и котельных, установку приборов учета, строительство и модернизацию линий водопровода протяженностью 1,6 км. Также планируем модернизацию 4 артезианских скважин, реконструкцию объектов систем водоснабжения и водоотведения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также регион наладит механизм передачи коммунальных объектов в концессию. "В настоящее время в регионе действуют 16 концессионных соглашений (15 - в сфере теплоснабжения и 1 - в сфере водоснабжения) с объемом инвестиций 11,3 млрд рублей, из них только в 2016 году заключено 4 концессионных соглашений на 904,5 млн рублей. В плане на этот год заключение еще как минимум 2 соглашений, конкурсы уже объявлены", - добавил директора областного департамента ЖКХ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
8
Торговый комплекс вместо ликвидированного рынка в Мытищах откроется в I квартале 2014 года
Инфографика
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле прокомментировали сообщения об отставке Бастрыкина
2
В Германии произошли столкновения беженцев с местными жителями
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
5
РСА: предложенная Минфином реформа ОСАГО не проходила актуарных расчетов
6
Источник: показания на Захарченко дал один из топ-менеджеров Нота-банка
7
Захарова пожелала Клинтон дойти до финиша и не потерять эстафетную палочку
Темы дня
Реклама