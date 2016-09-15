Владимирские власти за два года закрыли 36 нерентабельных котельных

ВЛАДИМИР, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Владимирской области за два года закрыли 36 нерентабельных котельных, которые работали на дорогостоящем топливе. Об этом сообщил в четверг ТАСС директор департамента ЖКХ администрации области Глеб Серегин.

"Тепловой комплекс области охватывает 1400 котельных, из них 3 осуществляют комбинированную выработку тепловой и электрической энергии, более 60% (877 единиц) котельных работают на природном газе, 15% (212 единиц) используют уголь. Постоянно проводится работа по уходу от потребления дорогостоящего привозного жидкого топлива. Если говорить по цифрам, то в 2014 году котельных, работающих на мазуте, в регионе было 23, а в 2016 году в муниципальной собственности осталось только 8 таких котельных. За последние три года закрыто 36 нерентабельных котельных, использующих дорогостоящие виды топлива", - сказал Серегин.

По его словам, газифицировано 45 твердотопливных котельных и построено с учетом всех источников финансирования 78 котельных суммарной мощностью 86 МВт. "Привлечение инвестиций в коммунальный комплекс и модернизация существующего оборудования проходит путем реализации инвестиционных программ. В 2016 году в регионе действует 33 инвестиционных программы на сумму 1,62 млрд рублей. Запланировано строительство и модернизация линий электропередачи протяженностью 77,5 км, участков тепловых сетей протяженность 8,3 км", - отметил Серегин.

"Мы продолжим модернизацию оборудования на энергообъектах и котельных, установку приборов учета, строительство и модернизацию линий водопровода протяженностью 1,6 км. Также планируем модернизацию 4 артезианских скважин, реконструкцию объектов систем водоснабжения и водоотведения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также регион наладит механизм передачи коммунальных объектов в концессию. "В настоящее время в регионе действуют 16 концессионных соглашений (15 - в сфере теплоснабжения и 1 - в сфере водоснабжения) с объемом инвестиций 11,3 млрд рублей, из них только в 2016 году заключено 4 концессионных соглашений на 904,5 млн рублей. В плане на этот год заключение еще как минимум 2 соглашений, конкурсы уже объявлены", - добавил директора областного департамента ЖКХ.