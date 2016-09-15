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"Сибур" изучит предложения лицензиаров по Амурскому ГХК

Экономика и бизнес ТЭК
15 сентября, 15:16 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 15, сентября. /ТАСС
Амурский ГПЗ является частью проекта по транспортировке российского газа в Китай и может стать основным поставщиком сырья для ГХК "Сибура"
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ТОМСК, 15 сентября. /ТАСС/. "Сибур" проводит углубленное изучение предложений лицензиаров по проекту Амурского газохимического комплекса (ГХК), FEED не рассматривается, сообщил журналистам предправления компании Дмитрий Конов.

"Я уверен, что мы не собираемся делать FEED (Front End Engineering Design, проектные и изыскательные работы - прим. ред.), мы делаем углубленное изучение предложений от лицензиаров, FEED как стадию мы не проводим", - сказал Конов.

"Сибур" ведет подготовительные работы по выбору лицензиара установки перолиза Амурского ГХК. В частности, заинтересованность в проекте выражала китайская Sinopec. В интервью ТАСС Конов сообщал, что активная стадия проектировочных работ по строительству комплекса начнется не ранее 2018 г.

На газохимическом комплексе будут перерабатываться ценные фракции, выделенные из природного газа, добытого на месторождениях Якутского центра газодобычи. Основным поставщиком сырья для ГХК является Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), который будет построен в рамках поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

Момент ввода ГХК в эксплуатацию наступит не раньше, чем ввод третьей из семи очередей Амурского ГПЗ. Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию первой очереди ГПЗ намечен на 2019 г., а ориентировочный запуск Амурского ГХК "Сибура" запланирован не ранее 2021 г.

Амурский ГПЗ является частью проекта по транспортировке российского газа в Китай и может стать основным поставщиком сырья (этана) для ГХК "Сибура". Подготовкой к строительству Амурского ГПЗ занимается "Газпром переработка" в Свободненском районе Амурской области. На заводе будет вырабатываться до 42 млрд куб. м товарного газа, 3,4 млн т этана, 2 млн т сжиженного углеводородного газа (пропан, бутан, пропан-бутан) и 60 млн куб. м гелия.

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