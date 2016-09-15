Минфин: экспортная пошлина на нефть в РФ повысится с 1 октября на $11,9, до $91,9 за тонну

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 октября 2016 года повысится на $11,9 и составит $91,9 за тонну, говорится в сообщении Минфина.

Размер пошлины рассчитывался Минфином исходя из данных мониторинга цен на нефть с 15 августа по 14 сентября 2016 года. Средняя цена на нефть Urals за этот период составила $45,47659 за баррель, или $332 за тонну.

По сообщению Минфина, пошлина на высоковязкую нефть повысится до $11,1 с $9,5. Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, начиная с 1 февраля 2015 года. остается на нулевом уровне.

Кроме того, пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит $36,7 за тонну, на темные - $75,3 за тонну. Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до $56, прямогонного (нафта) - до $65,2 за тонну. Пошлина на сжиженный газ остается на нулевом уровне, а пошлина на кокс повысится до $5,9 с $5,2 за тонну.