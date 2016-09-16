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Компания "Зарубежнефть" с 2017 года переведет контракты с подрядчиками с долларов на рубли

Экономика и бизнес ТЭК
16 сентября, 10:27 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 16, сентября. /ТАСС
Власти НАО совместно с нефтяниками уже два года снижают затраты Харьягинского СРП для того, чтобы увеличить доход, поступающий в федеральный и региональные бюджеты
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 сентября. /ТАСС/. Компания "Зарубежнефть", разрабатывающая Харьягинское месторождение в Ненецком автономном округе (НАО) на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), с 2017 года переведет контракты с подрядчиками с долларов на рубли, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации НАО по итогам встречи губернатора Игоря Кошина с гендиректором компании Сергеем Кудряшовым.

"Во время посещения месторождений будем искать дополнительные решения по оптимизации. В частности, со следующего года переводим долларовые контракты с подрядчиками на рублевые", - процитировали в пресс-службе Кудряшова.

В свою очередь Кошин отметил, что власти НАО совместно с нефтяниками уже два года снижают затраты Харьягинского СРП для того, чтобы увеличить доход, поступающий в федеральный и региональные бюджеты. "Бюджет округа зависит от этого дохода на треть", - уточнил он.

В августе компания "Тоталь Разведка Разработка Россия" передала функции оператора СРП компании "Зарубежнефть- добыча Харьяга". В фокусе внимания нового оператора - стабилизация уровней добычи и сокращение неэффективных расходов, пояснили в пресс-службе.

Харьягинское СРП - это один из трех действующих в России проектов, реализуемых на основе СРП. Это соглашение вступило в силу в январе 1999 года. Его сторонами являются государство в лице Министерства энергетики РФ, а также администрация НАО и инвесторы. С первого августа 2016 года доли участников распределились следующим образом: АО "Зарубежнефть" - 20%, ООО "Зарубежнефть-добыча Харьяга" (оператор) - 20%, "Статойл Свериге Харьяга А.Б." - 30%, "Тоталь РРР" - 20% и АО "Ненецкая нефтяная компания" - 10%.

Размер возмещаемых затрат Харьягинского проекта инвесторам в 2014 году составлял $460 млн, в 2015 - $349 млн. Изначальная смета на 2016 год была рассчитана на $394 млн, по итогам решения членов объединенного комитета она стала $318 млн. Объем добычи на месторождении составляет 1,5 млн тонн в год, с 1999 года накопленная добыча достигла 17,4 млн тонн. Общие поступления от Харьягинского СРП в бюджетную систему РФ превысили $3 млрд.

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