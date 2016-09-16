СМИ: "Газпром" сократил план поставок грузов на 20% по реке Лене

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. "Газпром" сократил на 20% план завоза грузов для строительства газопровода "Сила Сибири" речным транспортом в навигацию 2016 году, сообщают "Ведомости".

"Ранее было заявлено о 842 тыс. тонн, но в начале сентября мы получили информацию о том, что компания пересмотрела план и сократила объем груза до 664 тыс. тонн", - приводят "Ведомости" слова зампредседателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Жана Бурцева. На данный момент уже отгружено 441 тыс. тонн.

Согласно публикации, в письме "Газпрома" говорится, что эта корректировка плана не окончательная.

Источник "Ведомостей", близкий к компании-подрядчику "Газпрома", отмечает, что скорректировать план поставок логично, поскольку план по строительству "Сил Сибири" был также сокращен. Изначально "Газпром" был готов построить 800 км магистрали в 2016 году, указывалось в его проспекте еврооблигаций. В мае заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов заявил, что "концерн рассчитывает построить около 400 км линейной части".

Кроме того, как пишут "Ведомости", усложняет вопрос маловодье в верховьях реки Лены (по ней осуществляется доставка грузов). Осетровская судоходная компания и флот партнеров под их флагом продолжают заниматься поставками "буквально на руках", приводит публикация слова председателя совета директоров Осетровского речного порта.

На завоз по реке грузов остается еще максимум полтора месяца, отмечает Бурцев. После - большой объем грузов будет завозиться по зимникам.

Газопровод "Сила Сибири" нужен для экспорта в Китай 38 млрд кубометров газа в год в течение 30 лет по контракту "Газпрома" и CNPC.

Аналитик "Сбербанк CIB" Валерий Нестеров считает, что эта задержка пока мало что значит. Решающими станут следующие два года.