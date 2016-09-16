Эксперт: России необходимо наращивать сырьевую базу урана в связи с растущей потребностью

ТОМСК, 16 сентября. /ТАСС/. Потребности России в уране к 2030 году с учетом растущего экспорта ядерных материалов достигнут 25 тыс. тонн в год, в то время как сейчас производится всего 7,7 тыс. тонн этого элемента, сообщил ТАСС в пятницу директор Всероссийского научно- исследовательского института минерального сырья (ВИМС, Москва) Григорий Машковцев.

"Нужно развивать сырьевую базу, потому что объекты, которые находятся в эксплуатации, не могут обеспечить до 2030 года полный объем необходимого для атомной энергетики сырья. Потребности в уране до 2030 года, по нашим оценкам и оценкам экспертов - 20-25 тыс. тонн ежегодно. Сейчас добывается порядка 8 тыс. тонн ежегодно", - сказал он в кулуарах международной конференции "Радиоактивность и радиоактивные элементы в среде обитания человека", которая проходит в Томском политехническом университете.

Потребности растут

Сейчас ежегодные потребности в уране составляют около 17 тыс. тонн, в том числе для отечественных АЭС - 4,6 тыс., для атомного флота - 1 тыс., для зарубежных реакторов, использующих российские тепловыделяющие сборки - 6,5 тыс., для экспорта ядерных материалов в другие страны ЕС - 4,4 тыс. тонн. Дефицит восполняется накопленными ранее запасами, но они сокращаются, а потребности в элементе растут.

"Это потребности на отечественную атомную энергетику и потребности, связанные с экспортом ядерных материалов. Ведь значительная группа реакторов за рубежом построена в советский период по нашим технологиям, и они требуют нашего ядерного материала. Кроме того, мы поставляем ядерные материалы для других стран, и Росатом ведет активную работу по строительству новых АЭС", - заметил ученый.

Так, согласно данным института, внутренние потребности урана в России с учетом планируемого увеличения парка АЭС достигнет к 2030 году 8 тыс. тонн в год, для экспорта для АЭС советско-российского производства - около 7 тыс., экспорта по соглашениям со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и экспорта в США и страны ЕС - суммарно 10 тыс. тонн.

Стратегические запасы

По словам собеседника агентства, в России производится ежегодно около 3,2 тыс. тонн урана, еще 4,5 тыс. тонн для России добывается на российско-казахстанском предприятии. Балансовые запасы урана в России по категориям А, В, С1 + С2 составляют 732,5 тыс. тонн, добыча ведется в Забайкалье (Стрельцовский урановый район, запасы - 122,4 тыс. тонн), Бурятии (Витимский район, 47,9 тыс. тонн) и Зауралье (24,4 тыс. тонн).

"И первым делом сегодня нужно развивать геологоразведочные работы с целью выявления объектов, которые по геолого-экономическим показателям были бы приемлемы для освоения. Все три района, которые по экономическим показателям приемлемы, сейчас осваиваются. Исключение составляет крупный объект в Якутии, он достаточно сложный и освоение отодвинуто за 2025 год, потому что себестоимость сырья достаточно высока - это Эльконский район (запасы 382,6 тыс. тонн - прим. ТАСС)", - заявил он.

В свою очередь, Сергей Щукин, главный геолог Приаргунского производственного горно-химического объединения (Забайкалье, входит в урановый холдинг "Атомредметзолото"), которое является крупнейшим в России уранодобывающим предприятием, считает возможным увеличить добычу урана на предприятии. "Мы готовы наращивать, все диктует экономика. Сейчас добыча 2,1 тыс. тонн. Максимальная добыча была 5,8 тыс. тонн в 1986 году, можно на эти цифры ориентироваться", - отметил он.