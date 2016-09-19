Суд рассмотрит иск фонда UCP против "Транснефти"

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы рассмотрит в понедельник иск фонда UCP Ильи Щербовича, владеющего 71% привилегированных акций "Транснефти", о взыскании с последней 97 млн. рублей за 2013 год, пишет газета "Коммерсантъ". Истец требует уравнять дивиденды на обыкновенную и привилегированную акцию.
Как пишет "Ъ", в UCP объясняют эту позицию тем, что "в приватизационном законодательстве РФ в перечень прав владельцев привилегированных акций типа А входит пункт о доплате до уровня дивидендов на обыкновенную акцию". В уставе "Транснефти" был такой пункт до 1999 года.
Согласно публикации, теперь по уставу монополия может начислять на "префы" всего 10% от чистой прибыли по РСБУ. Компания с 2014 года по обыкновенным акциям должна была по требованию правительства платить 25% от прибыли по МСФО. В апреле этого года планка была поднята до 50% по большей чистой прибыли - по РСБУ или МСФО.
Если дивиденды за 2015 год по "префам" будут ниже, чем по обыкновенным акциям, фонд может подать новый иск, приводит ранее заявление UCP "Ъ", однако пока он этого не сделал. Управляющий директор группы UCP Ирина Ланина отмечает, что в истории российского фондового рынка еще не платили дивиденды по "префам" ниже, чем по обычным акциям. Владельцы "префов" реально могут добиться лишь выплаты 10% от чистой прибыли по МСФО, а не РСБУ, приводит "Ъ" мнение экспертов.
Сейчас также обсуждается выплата промежуточных дивидендов в размере 58,9 млрд руб. Согласно публикации, "это выглядит как доплата до уровня в 50% от чистой прибыли по МСФО за 2015 год, которые составляли 71,7 млрд рублей".
"Ъ" напоминает, что у другого миноритария - ООО "Прожектор" - тоже были претензии к "Транснефти" по дивидендам. Но в июле он отказался от иска, в котором требовал признать действующей прежнюю редакцию устава.