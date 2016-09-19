Энергоблок №3 Белоярской АЭС отключат на плановый ремонт

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Энергоблок №3 Белоярской АЭС (Заречный, Свердловская область) отключат на плановый ремонт с 20 сентября по 2 октября, сообщили в пресс-службе концерна "Росэнергоатом" в понедельник.
"С 20 сентября 2016 года энергоблок №3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС будет отключен от сети в связи с проведением очередных плановых мероприятий: перегрузки топлива, технического обслуживания и профилактического ремонта оборудования", - говорится в сообщении концерна.
Запланированные работы продлятся до 2 октября. "Такие мероприятия на энергоблоке №3 с реактором БН-600 осуществляются дважды в году: весной и осенью", - уточнили в "Росэнергоатоме".
Белоярская АЭС введена в работу в апреле 1964 года. Первые энергоблоки Белоярской АЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находится энергоблок с реактором на быстрых нейтронах промышленного уровня мощности БН-600. На этапе подготовки к сдаче в промышленную эксплуатацию находится энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-800.