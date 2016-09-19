Правительство Китая понизило цены на топливо на внутреннем рынке

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 сентября. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Правительство КНР понизило отпускные цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке. Об этом в понедельник сообщило Международное радио Китая со ссылкой на постановление Госкомитета по делам развития и реформ КНР.

С сегодняшнего дня бензин в стране подешевел на 155 юаней (около $23) за тонну, а дизельное топливо - на 150 юаней. Решение увязывается с тенденцией снижения мировых цен на нефть.

В Китае действует механизм государственного регулирования тарифов на эти виды топлива, который зависит от колебаний стоимости сырой нефти на мировом рынке. В этом году Госкомитет в общей сложности понижал цены на нефтепродукты 4 раза, а повышал их 6 раз.

По прогнозам эксперта этого ведомства Чжан Гунчжэна, цены на нефть в краткосрочной перспективе вряд ли будут расти и, "вероятно, останутся на уровне от 40 до 50 долларов за баррель".

Вместе с тем, как сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР, объем производства сырой нефти в Китае в августе сократился на 9,9% в годовом исчислении, что "стало самым крупным месячным спадом с 2003 года".