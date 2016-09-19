Инвестиции в проекты полезного использования ПНГ в России достигли 200 млрд руб.

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российские нефтяные компании за прошедшие три года инвестировали порядка 200 млрд рублей в проекты по полезному использованию попутного нефтяного газа (ПНГ). Такие данные привел глава Минприроды России Сергей Донской.

"Уровень утилизации ПНГ с 2012 года вырос на 11,6%", - отметил министр, слова которого цитирует пресс-служба Минприроды.

Министерство намерено изменить особенности исчисления платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании попутного нефтяного газа. Соответствующий проект изменений Минприроды уже направило в правительство. Речь идет об изменениях в постановление "Об особенностях исчисления платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа". Как отметил Донской, практика реализации данного постановления показала его высокую эффективность.

Проектом постановления вносятся уточнения в формулу расчета платы за выбросы в отношении объема сожженного ПНГ. В частности, из формулы исключаются дополнительный двукратный коэффициент для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, коэффициент индексации, которых нет в новом механизме платы.

Расчет, по данным Минприроды, будет осуществляться по новым ставкам платы (уже учитывающим уровень инфляции). При этом к ним будут применяться повышающий коэффициент при превышении выбросов, установленных в разрешении на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, равный 25. Также планируется применять дополнительный двойной коэффициент для территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами.

Кроме того, предлагается внести требование о необходимости включения в проектную документацию на разработку месторождений углеводородного сырья мероприятий по обеспечению использования и утилизации ПНГ.

Также постановление предлагается дополнить нормой о том, что предельно допустимое значение показателя сжигания на факельных установках не применяется в отношении участков недр с годовым объемом добычи попутного нефтяного газа не более 3 млн кубометров. При этом указанное положение будет распространяться исключительно на пользователей недр, доля добычи попутного нефтяного газа которых на указанных участках превышает 5% от общей добычи попутного нефтяного газа. При определении показателя покрытия затрат планируется учитывать авансовые платежи, которые вносят нефтяные компании согласно договорам на поставку оборудования (при условии, что срок поставки составляет больше 6 месяцев).