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Компания "Прайм" намерена вложить свыше 41 млрд руб. в терминал по перегрузке СУГ в Ванино

Экономика и бизнес ТЭК
21 сентября, 10:16 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
Как ожидается, терминал начнет работу в первом квартале 2020 года
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ХАБАРОВСК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. АО "Прайм" намерено инвестировать более 41 млрд рублей в строительство терминального комплекса по отправке на экспорт сжиженного углеводородного газа (СУГ) на территории Свободного порта Ванино. Об этом в среду сообщил генеральный директор компании-инвестора Максим Захаров.

"Новый терминал для перевалки сжиженных углеводородных газов планируется построить в северной части бухты Мучке. Первый этап - это 500-750 тысяч тонн газов, второй этап - до 2 млн тонн. Терминал начнет работу в первом квартале 2020 года, капитальные вложения в первую очередь составят 16 млрд рублей, во вторую - 25,5 млрд рублей", - сказал Захаров, выступая на заседании комиссии (наблюдательного совета) Свободного порта Ванино (СПВ) под председательством губернатора Вячеслава Шпорта.

Гендиректор "Прайма" добавил, что проект рассчитан на растущее производство сжиженного газа и рост спроса на него в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Ранее ТАСС сообщил, что компания подала заявку на получение статуса резидента в Корпорацию развития Дальнего Востока. Инвестор планирует построить первый на Дальнем Востоке терминал по перегрузке сжиженных углеводородных газов из железнодорожных цистерн, промежуточному хранению и отгрузке в морские суда-газовозы для отправки на экспорт.

Как сообщил на заседании комиссии заместитель председателя правительства, министр инвестиционной и земельно-имущественной политики Юрий Чайка в регионе уже сформирован пул из 16 потенциальных инвесторов-резидентов СПВ с объемом заявленных инвестиций 72 млрд рублей.

В июне границы Свободного порта Владивосток были расширены еще на несколько регионов Дальнего Востока: Хабаровский край (Ванинский муниципальный район), Сахалинскую области (Корсаковский городской округ), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский), Чукотский автономный округ (Певек), Приморский край (Лазовский муниципальный район).

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