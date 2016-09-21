Минстрой Коми: подготовка к зиме в Коми обойдется в 1,265 млрд руб.

СЫКТЫВКАР, 21 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Подготовка жилищно-коммунального комплекса Коми к зиме оценена в 1,265 млрд рублей. Эту сумму планировалось направить на проведение ремонтных работ, модернизацию объектов ЖКХ и приобретение топлива, сообщили ТАСС в минстрое республики.

"На проведение ремонтно-восстановительных работ, реконструкцию и модернизацию объектов ЖКХ, на приобретение топлива и формирование аварийного запаса материально- технических ресурсов при подготовке к зиме предусматривалось направить 1,265 млрд рублей (из них две трети - это средства предприятий и треть средства муниципалитетов), по состоянию на 15 сентября освоено около 75% средств", - сообщили ТАСС в республиканском минстрое.

Как подчеркнули в ведомстве, отопительный сезон 2016-2017 годов начат на всей территории республики, на данный момент запущена в работу 391 котельная из 400 или 97,8%, к центральному отоплению подключено 100% объектов социальной сферы. Срыв сроков начала отопительного периода в республике не отмечен, отметили в министерстве.

Наиболее значимыми и затратным мероприятиями в ходе подготовки к зиме стали ремонт основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ-2 ООО "Воркутинские ТЭЦ" (принадлежат ПАО "Т Плюс") в Воркуте, замена магистральных теплосетей в Сыктывкаре, которую выполнило структурное подразделение "Сыктывкарские тепловые сети" филиала Коми ПАО "Т Плюс". Кроме того, входящее в республиканскую собственность АО "Коми тепловая компания" заменило 51 изношенный котлоагрегат на более эффективные, завершает работу по модернизации 17 котельных, в том числе с переводом на газ и биотопливо в 14 сельских муниципалитетах, сообщили ТАСС в минстрое Коми.

Как заявили ранее ТАСС врио главы Коми Сергей Гапликов и министр промышленности, транспорта и энергетики региона Николай Герасимов, ситуация с функционированием энергообъектов республики находится под пристальным контролем. "Отопительный сезон начался во всех муниципалитетах республики, он проходит в штатном режиме. Есть отдельные территории, которые по определенным причинам заслуживают к себе особого внимания. Это северные районы и прежде всего Воркута, но функционирование всех энергообъектов республики находится под постоянным контролем", - сказал Гапликов.

Ситуация на местах

Как сообщили ТАСС в администрации Сыктывкара, с 14 сентября подключены к теплу все объекты. "Подключение поэтапно производилось с 12 сентября. Выявленные в ходе гидравлических испытаний порывы теплосетей устранены в полном объеме. Срывы на начало отопительного периода отсутствуют", - подчеркнули в администрации столицы Коми.

При этом задолженность потребителей, в том числе и представителей управляющих компаний и представителей социально-бытовой сферы за тепло в настоящее время составляет в Сыктывкаре более 1 млрд рублей. "Ведется плановая работа по погашению данных долгов", - сообщили в мэрии.

Как сообщил ТАСС руководитель администрации города Воркута Игорь Гурьев, отопительный сезон проходит в городе в штатном режиме, выявленные на начало запуска порывы сетей устранены. Долги за тепло в заполярном городе оцениваются на сегодня в 6,3 млрд рублей.

Повышенное внимание к проблеме отопительного сезона в Коми связано с возбуждением уголовного дела о взятках в отношении бывших и нынешних руководителей ЗАО "Комплексные энергетические системы" (ЗАО КЭС, правопреемником которого является ПАО "Т Плюс"). По данным следствия, взятки в сумме более 800 млн рублей давались бывшим членам правительства Коми за "установление максимально выгодных тарифов на тепло- и энергоснабжение и создание комфортных условий работы". Гендиректор энергохолдинга "Т Плюс" Борис Вайнзихер и совладелец группы компаний "Ренова" Евгений Ольховик арестованы на 2 месяца, им предъявлено обвинение, обжаловать арест им не удалось. Заочно арестован также еще один бывший руководитель ЗАО КЭС, бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин, находящийся в международном розыске, ему заочно предъявлено обвинение.

Группа "Т Плюс" (до июня 2015 года - ЗАО "КЭС Холдинг") - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. В Коми ей принадлежат ТЭЦ в Инте и Сосногорске, Сыктывкарские и Ухтинские тепловые сети, под оперативным управлением находятся ООО "Воркутинские ТЭЦ", которые полностью обеспечивают Воркуту теплом и горячей водой, за исключением отдаленных поселков.