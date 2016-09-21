Артемьев: произвольные скачки цен на нефтепродукты в России невозможно представить

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Произвольные скачки цен на нефть и нефтепродукты, включая бензин, в России невозможно представить в существующих условиях, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев перед церемонией подписания меморандума между ФАС, ПАО "Транснефть" и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ).

"У нас у же каких-то произвольных скачков цен на нефть и нефтепродукты, бензин, на потребительском рынке просто невозможно представить, потому что (существует - ред.) наличие постоянно публикуемых индикаторов, репрезентативных торгов, соответствующе построенных систем поставок. Это колоссальная и высоко профессиональная работа", - сказал он.

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России за прошедшую неделю (с 5 по 11 сентября) снизились на 1 копейку, дизельное топливо подешевело на 2 копейки. С начала года цены на бензин выросли на 3,5%, на дизельное топливо - остались неизменными.

Средняя потребительская цена на бензин на 12 сентября составила 36,26 руб. за литр (на 5 сентября - 36,27 руб.), в том числе на бензин марки Аи-76/Аи-80 - 33,43 руб. (33,45 руб.), Аи-92/Аи-93 - 35,19 руб. (35,21 руб.), Аи-95 и выше - 38,29 руб. (38,30 руб.). Цена на дизельное топливо составила 35,52 руб. (на 5 сентября - 35,54 руб.).

За неделю цены на бензин выросли в 12 центрах субъектов Российской Федерации, в том числе в Калининграде и Брянске - на 0,2%.

Снижение цен на бензин зафиксировано в 9 центрах субъектов РФ. Наиболее заметным оно было в Казани и Абакане - на 1,6% и 0,9% соответственно.

В Москве за неделю цены на бензин выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге - не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т. п.) можно было приобрести по цене от 33,89 до 36,7 руб. за литр, марки Аи-95 и выше - от 37,1 до 40,6 руб. В Санкт- Петербурге бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т. п.) стоил от 34,5 до 36,19 руб., марки Аи-95 и выше - от 37,9 до 39,94 руб. за литр, отмечает ведомство.