Филиал Сибирской генкомпании в Кузбассе направит на ремонты более 2,9 млрд руб.

КЕМЕРОВО, 21 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Кузбасский филиал "Сибирской генерирующей компании" (СГК) в 2016 году направит на ремонтную программу 2,961 млрд рублей, что на 55 млн рублей больше, чем в 2015 году, сообщил в среду журналистам директор филиала Юрий Шейбак.

"Объем ремонтных работ на предприятиях нашей компании не уменьшается. Из года в год он растет, может быть не столь значительными темпами, как нам хотелось бы. Во многом это зависит от тех затрат, которые у нас принимаются при установлении тарифа на производство тепловой энергии, и от тех результатов, которые мы имеем на рынке электрической энергии. Мы планируем потратить на ремонтную программу 2,961 млрд рублей", - сказал он.

За шесть лет объем ремонтной программы вырос на 46% (к уровню этого года) - в 2011 он составлял 2,017 млрд рублей. До 2015 включительно финансирование увеличивалось ежегодно от 153 до 281 млн рублей. В этом году рост к уровню прошлого составит 55 млн. рублей. Шейбак не назвал сумму, которая была предложена компанией до утверждения тарифа. При этом, по его словам, по финансированию филиал смог бы освоить средств больше "раза в два". Однако, сказал он, ограничения есть не только по финансовым ресурсам, но и чисто технические - "нельзя одномоментно перекопать весь город".

В программе 2016 года - капитальный и текущий ремонт котлоагрегатов, турбоагрегатов, генераторов, а также замена тепловых сетей в четырех городах (Кемерово, Новокузнецк, Мыски, Белово). Общая протяженность теплосетей СГК в Кузбассе составляет 1269,9 км, больше всего в Кемерово - 925,9 км. Доля сетей со сроком службы более 25 лет - 38%.

"Да, мы оцениваем уровень надежности и говорим, что она снижена. Но если мы хотим иметь уверенность в стопроцентной надежности, в том, что ничего не произойдет - это стоит совсем других денег", - отметил Шейбак. Высокий износ влияет на состояние сетей, соответственно, растет и количество выявленных дефектов. Например, в Кемерово в этом году - 336 против 234 годом ранее. Всего в рамках подготовки к отопительному сезону заменили более 9,7 км теплосетей, в два раза больше плана.