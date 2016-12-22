Башкирия предложила "Роснефти" сохранить финансирование социальных проектов и спорта

Футболист "Баварии" Хуммельс покрасил волосы из-за проигранного спораСпорт 22 декабря, 16:47
Михалков разработал концепцию развития Ялтинской киностудииКультура 22 декабря, 16:44
Новую ледовую арену планируют построить в Екатеринбурге к 2018 годуСпорт 22 декабря, 16:39
Премьер Турции: виновные в гибели Андрея Карлова будут наказаныМеждународная панорама 22 декабря, 16:28
Инфантино: ЧМ-2018 по футболу в России будет "чистым" в плане допингаСпорт 22 декабря, 16:28
Чемпионат России по футболу сезона-2016/17 возобновится 3 мартаСпорт 22 декабря, 16:27
СМИ: футболист Луис Адриано будет получать в "Спартаке" €4 млн за сезонСпорт 22 декабря, 16:23
Мини-завод по переработке нефти планируется построить в "Артеке"Общество 22 декабря, 16:23
Выборы главы Российской федерации стрельбы из лука запланированы на 10 февраляСпорт 22 декабря, 16:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Республика Башкортостан предложила "Роснефти" сохранить объемы финансирования социальных проектов и спорта в рамках планируемого соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщил в четверг председатель регионального парламента Константин Толкачев.
"Мы предлагаем, чтобы они ("Роснефть" - прим. ТАСС) сохранили социальную нагрузку, которую традиционно "Башнефть" несла", - отметил Толкачев. По его словам, есть вероятность сохранения и финансовой поддержки спортивных команд - в настоящее время ведется согласование позиций соглашения.
Как сообщил 16 декабря на внеочередном собрании акционеров "Башнефти" глава Башкирии Рустэм Хамитов, суммарные поступления в бюджет Башкирии от "Башнефти" по итогам 11 месяцев 2016 года превысили 37 млрд рублей. Он также подчеркнул, что в ближайшее время будет заключено соглашение о сотрудничестве между правительством республики и компанией "Роснефть", где буду оговорены все вопросы взаимодействия.
В октябре "Роснефть" закрыла сделку по покупке 50,08% акций "Башнефти" за 329,6 млрд рублей. Глава "Роснефти" Игорь Сечин ранее заявлял, что "Роснефть" уважает мнение руководства Башкирии об уровне дивидендов "Башнефти" и будет повышать эффективность работы компании. Он сообщил, что конкретные параметры сотрудничества будут обнародованы позже.
Дивиденды "Башнефти" по итогам работы за 2015 год составили 29,1 млрд рублей (в 2014 году - 20,07 млрд), или 50% от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. Из них в бюджет Башкирии перечислено 7,2 млрд рублей (в 2014 году - 5 млрд).