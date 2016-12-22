Производство авиационного топлива откроют на нефтехимическом заводе в Башкирии

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УФА, 22 декабря. /ТАСС/. Производство авиабензина будет открыто на "Стерлитамакском нефтехимическом заводе" в Башкирии. В инвестиционный проект, который включен в перечень приоритетных, планируется вложить более 400 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства республики.
"Проект по производству авиационного бензина AVGAS 100LL мощностью выпуска 8 тыс. тонн в год планируется открыть на "Стерлитамакском нефтехимическом заводе". Предприятие претендует на получение государственной поддержки в виде налоговых льгот", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что выпуск авиационного бензина позволит заменить импортные аналоги на внутреннем рынке. Сумма инвестиций, вложенных предприятием в новое производство, составит 413 млн рублей, добавили в региональном правительстве.
За первое полугодие текущего года в Башкирии в список приоритетных включены пять проектов на сумму более 8 млрд рублей, на подходе проекты еще на 11,7 млрд рублей. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за полгода составил 117,2 млрд рублей.
ОАО "Стерлитамакский нефтехимический завод" - производитель и экспортер высокооктановых добавок к бензинам, специализированных синтетических каучуков, отвердителей, является единственным в РФ производителем фенольных антиоксидантов.