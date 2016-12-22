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Акционеры "Русснефти" 24 января обсудят реструктуризацию кредита ВТБ объемом $1,3 млрд

Экономика и бизнес ТЭК
22 декабря, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Реструктуризация предполагает более комфортные для компании условия, в частности перенос срока погашения на 2026 год с 2023 года при незначительном изменении процентной ставки
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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Русснефть" на внеочередном собрании акционеров 24 января 2017 года вынесет на обсуждение вопрос об одобрении сделки по реструктуризации кредита ВТБ в размере $1,3 млрд. Об этом ТАСС сообщил представитель компании, знакомый с повесткой собрания.

Реструктуризация предполагает более комфортные для компании условия, в частности перенос срока погашения на 2026 год с 2023 года при незначительном изменении процентной ставки, сказал он.

Остальные сделки в повестке внеочередного собрания представляют собой поручительства по кредиту, отметил он, их одобрение носит технический характер.

Как сообщалось ранее, на собрании акционерам также будет предложено утвердить цену выкупа акций в 503,99 рубля для несогласных акционеров. Расхождение с рыночной ценой размещения (550 рублей за штуку) представитель "Русснефти" объяснил тем, что оценка рыночной стоимости акций для целей их возможного выкупа у акционеров произведена независимым оценщиком на основании отчетности компании по РСБУ за 9 месяцев 2016 года. "Оценщик не использовал рыночные котировки, так как акции торгуются на бирже меньше месяца", - отметил собеседник агентства.

В конце ноября "Русснефть" провела первичное размещение акций на Московской бирже. В ходе IPO компания разместила 58,822 млн акций, что позволило привлечь 32,4 млрд рублей. Belyrian Holdings Limited, принадлежащий семье Гуцериевых, разместил на рынке около 20% обыкновенных акций (15% уставного капитала).

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