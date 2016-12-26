Минэнерго РФ против предоставления гарантирующим поставщикам права на экспорт газа

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики России не рассматривает вариант предоставления независимым газовым компаниям права на экспорт газа в том случае, если они станут гарантирующими поставщикам в регионах РФ. Об этом журналистам сказал заместитель министерства энергетики России Кирилл Молодцов.

"Предложение о предоставлении гарантирующим поставщикам - независимым компаниям - поставок сетевого газа на экспорт не рассматривается", - сказал он.

Ранее сообщалось, что принятие концепции развития внутреннего рынка газа России возможно только к середине 2017 года. Проект концепция содержит идею гарантирующих поставщиков газа на внутреннем рынке.

В настоящее время "Газпром" является собственником Единой системы газоснабжения (ЕСГ) и, согласно федеральному закону о газоснабжении, несет полную ответственность в части обеспечения надежности, безопасности, бесперебойности поставок газа. В трех регионах поставками газа занимаются независимые производители - "Новатэк" и "Роснефть".

Как сообщал заместитель председателя правления газового холдинга Валерий Голубев, независимые производители газа вопросами газификации не занимаются, и эту проблему могло бы решить создание гарантирующих поставщиков. "Газпром" считает возможным дать пропорциональный доступ к экспорту газа его гарантирующим поставщикам на внутреннем рынке.