Минэнерго РФ против предоставления гарантирующим поставщикам права на экспорт газа

Биатлонистка Старых выступит на первом международном старте после дисквалификацииСпорт 26 декабря, 13:49
Ученые сравнили знания российских и британских школьниковОбщество 26 декабря, 13:40
РЖД в 2016 г. закупили свыше 947 тыс. тонн рельсов - на 8,2% больше планаТранспорт 26 декабря, 13:39
ВЦИОМ: большинство россиян назвали Путина политиком годаПолитика 26 декабря, 13:34
В Черном море обнаружены фрагменты, предположительно, Ту-154Происшествия 26 декабря, 13:16
Флаг ЕС сняли с резиденции президента МолдавииМеждународная панорама 26 декабря, 13:13
Андрей Лавров вошел в исполком Федерации гандбола РоссииСпорт 26 декабря, 13:12
СМИ сообщили о новых испытаниях китайского истребителя пятого поколенияАрмия и ОПК 26 декабря, 13:09
Песков назвал безумием слова Рынски о трагедии Ту-154Общество 26 декабря, 13:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики России не рассматривает вариант предоставления независимым газовым компаниям права на экспорт газа в том случае, если они станут гарантирующими поставщикам в регионах РФ. Об этом журналистам сказал заместитель министерства энергетики России Кирилл Молодцов.
"Предложение о предоставлении гарантирующим поставщикам - независимым компаниям - поставок сетевого газа на экспорт не рассматривается", - сказал он.
Ранее сообщалось, что принятие концепции развития внутреннего рынка газа России возможно только к середине 2017 года. Проект концепция содержит идею гарантирующих поставщиков газа на внутреннем рынке.
В настоящее время "Газпром" является собственником Единой системы газоснабжения (ЕСГ) и, согласно федеральному закону о газоснабжении, несет полную ответственность в части обеспечения надежности, безопасности, бесперебойности поставок газа. В трех регионах поставками газа занимаются независимые производители - "Новатэк" и "Роснефть".
Как сообщал заместитель председателя правления газового холдинга Валерий Голубев, независимые производители газа вопросами газификации не занимаются, и эту проблему могло бы решить создание гарантирующих поставщиков. "Газпром" считает возможным дать пропорциональный доступ к экспорту газа его гарантирующим поставщикам на внутреннем рынке.