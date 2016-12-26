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Росстат: цены на бензин в РФ за ноябрь выросли на 0,1%, с начала года - на 3,5%

Экономика и бизнес ТЭК
26 декабря, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Средняя потребительская цена на бензин в ноябре составила 36,25 руб. за литр
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Средние цены на бензин в России за ноябрь 2016 г. выросли в сравнении с октябрем на 0,1%, цены на дизельное топливо увеличились на 1,2%. При этом с начала года бензин подорожал на 3,5%, дизельное топливо - на 1,1%, говорится в материалах Росстата.

Средняя потребительская цена на бензин в ноябре составила 36,25 руб. за литр, в том числе на бензин марки Аи-76/Аи-80 - 33,55 руб., Аи-92/Аи-93 - 35,17 руб., Аи-95 и выше - 38,26 руб. Средняя цена на дизтопливо составила 35,96 руб. за литр.

В ноябре повышение потребительских цен на бензин отмечено в 44-х субъектах Российской Федерации, из них в Камчатском крае - на 1%, Калининградской области - на 0,7%, Республике Адыгея и Пермском крае - на 0,6%.

Снижение цен на бензин наблюдалось в 11 субъектах Российской Федерации, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе - на 1%, Иркутской области - на 0,8%.

В Москве и Санкт-Петербурге потребительские цены на бензин за прошедший месяц выросли на 0,1%, отмечает ведомство.

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