Росстат: цены на бензин в РФ за ноябрь выросли на 0,1%, с начала года - на 3,5%

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Средние цены на бензин в России за ноябрь 2016 г. выросли в сравнении с октябрем на 0,1%, цены на дизельное топливо увеличились на 1,2%. При этом с начала года бензин подорожал на 3,5%, дизельное топливо - на 1,1%, говорится в материалах Росстата.
Средняя потребительская цена на бензин в ноябре составила 36,25 руб. за литр, в том числе на бензин марки Аи-76/Аи-80 - 33,55 руб., Аи-92/Аи-93 - 35,17 руб., Аи-95 и выше - 38,26 руб. Средняя цена на дизтопливо составила 35,96 руб. за литр.
В ноябре повышение потребительских цен на бензин отмечено в 44-х субъектах Российской Федерации, из них в Камчатском крае - на 1%, Калининградской области - на 0,7%, Республике Адыгея и Пермском крае - на 0,6%.
Снижение цен на бензин наблюдалось в 11 субъектах Российской Федерации, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе - на 1%, Иркутской области - на 0,8%.
В Москве и Санкт-Петербурге потребительские цены на бензин за прошедший месяц выросли на 0,1%, отмечает ведомство.