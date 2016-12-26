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Экс-менеджер "Русгидро" Теребулин назначен зампредом правления ФСК

Экономика и бизнес ТЭК
26 декабря, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Кроме того, он вошел в состав правления компании
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Совет директоров ПАО "ФСК ЕЭС" согласовал кандидатуру экс-директора департамента корпоративных финансов "Русгидро" Сергея Теребулина на должность заместителя председателя правления компании, следует из материалов ФСК.

Кроме того, Теребулин вошел в состав правления компании.

Как уточнили ТАСС в "Русгидро", Теребулин является членом совета директоров "РАО ЭС Востока".

В настоящий момент в ФСК два первых заместителя председателя правления - Александр Зарагацкий и Роман Филимонов, а также четыре заместителя предправления - Владимир Дикой, Алексей Мольский, Мария Тихонова и новый член Сергей Теребулин.

Как сообщалось ранее, в сентябре этого года совет директоров ФСК принял решение о досрочном прекращении полномочий члена правления Валерия Гончарова, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, а также Дмитрия Шашкина и Марии Пичугиной.

"ФСК ЕЭС" является оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью свыше 334,8 тыс. МВА.

Крупнейшим акционером ФСК с долей 80,13% является компания "Россети".

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