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Минэнерго Египта: контракт с "Росатомом" по АЭС находится на последней стадии подготовки

Экономика и бизнес ТЭК
27 декабря, 14:51 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дина Пьяных
Подписано должно быть четыре профильных контракта - на проектирование и производство энергоблоков, на поставку и утилизацию отработанного топлива, на техническую поддержку и подготовку кадров
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КАИР, 27 декабря. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Контракт с российской компанией "Росатом" по строительству первой в Египте АЭС в Эд-Дабаа находится на завершающей стадии подготовки, точной даты подписания пока нет. Об этом сообщил во вторник ТАСС официальный представитель Министерства электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Арабской республики Египет (АРЕ) Айман Хамза.

"Я видел сообщения СМИ о возможном подписании соглашения в этот четверг и могу сказать, что мы сейчас находимся на последней стадии подготовки документов и контракта", - сказал он. Представитель ведомства сказал, что "точные сроки заключения контракта - место и время, а также уровень подписантов определяет канцелярия президента Египта". На данный момент, по его словам, из президентской канцелярии не поступало никакой информации на этот счет. "Это большое событие, на которое приглашаются журналисты, и мы бы знали об этом заранее", - уточнил он, добавив, что подготовительных мероприятий к церемонии подписания сейчас в министерстве нет.

В понедельник источники в "Росатоме" сообщили, что контракт с египетской стороной по строительству АЭС может быть подписан уже в четверг, 29 декабря.

Ранее в Минэлектроэнергетики АРЕ неоднократно заявляли о том, что контракт по АЭС должен быть подписан до конца текущего года, однако неделю назад в министерстве усомнились, что успеют подписать контракт в этом году "ввиду нехватки времени". По данным министерства, подписано должно быть четыре профильных контракта - на проектирование и производство энергоблоков, на поставку и утилизацию отработанного топлива, на техническую поддержку и подготовку кадров.

19 ноября прошлого года в Каире было заключено российско-египетское межправительственное соглашение о сооружении первой в стране атомной электростанции "Дабаа" в составе четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Тогда же стороны заключили соглашение о предоставлении АРЕ государственного экспортного кредита объемом $25 млрд на возведение АЭС.

Проект планируется реализовать за 12 лет. Выплаты Египтом по кредиту начнутся в октябре 2029 года. Атомная электростанция будет возведена на северном побережье страны в 3,5 км от Средиземного моря (на участке от 149 км до 164 км трассы в районе города Эль-Аламейн). На этапе строительства планируется задействовать более 20 тыс. человек, а после введения станции в эксплуатацию на постоянной основе она будет обеспечивать порядка 4 тыс. рабочих мест.

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