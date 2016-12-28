"ФСК ЕЭС" планирует в 2017 г. увеличить тариф на электроэнергию на 3%

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. "ФСК ЕЭС" планирует в 2017 году увеличить тариф на поставки электроэнергии в среднем на 3%, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" председатель правления компании Андрей Муров.
"На сегодняшний момент совершенно понятно, что в среднем повышение тарифов будет 3%. Наверное, могут быть какие-то корректировки в пределах 4%, но с какими-то конкретными допусками, объяснениями", - сказал Муров.
Он добавил, что вопрос будет решен окончательно, когда будет утвержден баланс ФСК.
"ФСК ЕЭС" является оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью свыше 334,8 тыс. МВА. Крупнейшим акционером с долей 80,6% являются "Россети".