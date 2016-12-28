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"Лукойл" поставит в Белоруссию в 2017 году 2,5 млн тонн нефти

Экономика и бизнес ТЭК
28 декабря, 11:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Ориентировочная стоимость контракта составила около $550 млн
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Лукойл" заключил контракт с "Лукойл-Белоруссия" на поставку нефти в объеме 2,5 млн тонн в 2017 году, следует из сообщения российской компании.

Ориентировочная стоимость контракта составила около $550 млн (плюс или минус 5%). Поставки будут осуществляться трубопроводным транспортом в соответствии с согласованным графиком месячных поставок, отмечается в сообщении. Сделка совершена на условиях DDU Новополоцк (ОАО "Нафтан") и/или Мозырь (ОАО "Мозырский НПЗ").

На 2016 год "Лукойл" заключил аналогичный контракт с "Лукойл-Белоруссия" - объем поставок составлял 2,5 млн тонн, сумма контракта - $550 млн.

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