Иран в ноябре удвоил поставки нефти в Азию - до 1,94 млн баррелей в сутки

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Иран в ноябре поставлял покупателям в Китае, Индии, Южной Корее и Японии 1,94 млн баррелей нефти в сутки, что на 117% больше, чем годом ранее, сообщает Reuters со ссылкой на правительственные данные и данные трекинга судов. В частности, поставки в Индию и Южную Корею увеличились в четыре раза.

Так, экспорт иранской нефти в Китай в ноябре вырос на 24,5% - до 611 тыс. баррелей, в Индию - на 350% - до 620 тыс. баррелей, в Японию - на 41,2% - до 237,6 тыс. баррелей, в Корею - на 385% - до 472 тыс. баррелей.

При этом источники агентства, знакомые с данными о поставках, отмечают, что Иран охотно предлагает азиатским покупателям скидки на свою нефть. Так, по данным японского Минфина, в ноябре Япония закупала иранскую нефть в среднем по цене $45,46 за баррель. Дешевле была только нефть из Омана и Мексики.

При этом, по данным другого источника Reuters, в декабре объем нефтяного экспорта республики может быть примерно на 8% ниже уровня ноября.

Иран является третьим по величине производителем нефти в ОПЕК. В конце ноября организация приняла историческое решение сократить совокупную добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Исключение было сделано для Ирана, который настаивал на восстановлении своей рыночной доли после снятия с него санкций, ограничивавших экспорт нефти. Согласно условиям сделки ОПЕК, Иран сможет увеличить добычу в 2017 г. на 90 тыс. баррелей в сутки. Снижать нефтедобычу также не будут Нигерия и Ливия.