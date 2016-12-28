"Роснефть" до 2019 г. поставит на свои НПЗ в Германии нефти на $2,65 млрд

Краш-тест: как стать самозанятым и платить налоги с бизнесаКраш-тесты 28 декабря, 14:11
Источник: футболист "Анжи" Яковлев может продолжить карьеру в "Крыльях Советов"Спорт 28 декабря, 14:05
Допинг-проба "Б" Поветкина будет вскрыта в январеСпорт 28 декабря, 14:01
РУСАДА: слова Анцелиович о допинге в России были искажены и вырваны из контекстаСпорт 28 декабря, 14:00
Колобков сомневается в достоверности слов главы РУСАДА о допинге в РоссииСпорт 28 декабря, 13:43
В Кремле не воспринимают "признания" главы РУСАДА о допинге как первоисточникСпорт 28 декабря, 13:26
Китайские символы по-русски: петухи с баррелем нефти от уральских ювелировВ стране 28 декабря, 13:24
Введенная в кому фристайлистка Хольмлунд перевезена в больницу в ШвециюСпорт 28 декабря, 13:19
Кэрри Фишер успела завершить съемки в новом эпизоде "Звездных войн"Культура 28 декабря, 13:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Роснефти" одобрил сделку по продаже Rosneft Trading S.A. нефти в объеме до 8,2 млн тонн на общую сумму $2,65 млрд для последующей поставки на переработку на НПЗ в Германии, говорится в сообщении "Роснефти".
В документе отмечается, что базис поставки: DAP - белорусско-польская граница по трубопроводу "Дружба" на условиях передачи на нефтеперекачивающей станции Адамова Застава для последующей поставки на переработку на НПЗ группы "Роснефть" в Германии. Срок действия соглашения - с 1 января 2017 года до 3 декабря 2018 года.
Всего совет директоров компании одобрил 14 экспортных сделок, предполагающие экспорт в 2017 году порядка 50 млн тонн нефтепродуктов на сумму около $24 млрд. Согласно материалам "Роснефти", поставка нефтепродуктов будут осуществляться в порты Балтийского и Черного моря, а также порты Архангельск, Вентспилс, Находка, Ванино, Славянка.
В январе 2016 г. "Роснефть" и BP подписали юридически обязывающее соглашения о расформировании СП - Ruhr Oel GmbH (ROG) в рамках начатого ранее процесса реструктуризации этого нефтеперерабатывающего и нефтехимического совместного предприятия в Германии. После завершения процесса реструктуризации, которое ожидается до конца 2016 года, компания "Роснефть" напрямую станет акционером и увеличит свои доли участия в НПЗ Bayernoil - до 25% (с 12,5%); НПЗ MiRO - до 24% (с 12%); НПЗ PCK (Шведт) - до 54,17% (с 35,42%). BP, в свою очередь, консолидирует 100% долей в НПЗ Gelsenkirchen и предприятии по производству растворителей DHC Solvent Chemie.
В мае 2011 г. НК "Роснефть" приобрела 50% в совместном предприятии Ruhr Oel GmbH (ROG) в Германии. ROG владеет долями в четырех НПЗ на территории Германии (Гельзенкирхен - 100%; Bayernoil - 25%; MiRO - 24%; PCK Raffinerie GmbH - 37,5%). Кроме этого, СП владеет долями в пяти подводящих нефтепроводах, а также в морских терминалах на Северном, Балтийском, Средиземном и Адриатическом морях. Партнером "Роснефти" в СП ROG на паритетных основаниях является компания BP Europa SE.