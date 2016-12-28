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"Роснефть" до 2019 г. поставит на свои НПЗ в Германии нефти на $2,65 млрд

Экономика и бизнес ТЭК
28 декабря, 13:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
В январе 2016 г. "Роснефть" и BP подписали юридически обязывающее соглашения о расформировании в рамках начатого ранее процесса реструктуризации предприятия в Германии
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Роснефти" одобрил сделку по продаже Rosneft Trading S.A. нефти в объеме до 8,2 млн тонн на общую сумму $2,65 млрд для последующей поставки на переработку на НПЗ в Германии, говорится в сообщении "Роснефти".

В документе отмечается, что базис поставки: DAP - белорусско-польская граница по трубопроводу "Дружба" на условиях передачи на нефтеперекачивающей станции Адамова Застава для последующей поставки на переработку на НПЗ группы "Роснефть" в Германии. Срок действия соглашения - с 1 января 2017 года до 3 декабря 2018 года.

Всего совет директоров компании одобрил 14 экспортных сделок, предполагающие экспорт в 2017 году порядка 50 млн тонн нефтепродуктов на сумму около $24 млрд. Согласно материалам "Роснефти", поставка нефтепродуктов будут осуществляться в порты Балтийского и Черного моря, а также порты Архангельск, Вентспилс, Находка, Ванино, Славянка.

В январе 2016 г. "Роснефть" и BP подписали юридически обязывающее соглашения о расформировании СП - Ruhr Oel GmbH (ROG) в рамках начатого ранее процесса реструктуризации этого нефтеперерабатывающего и нефтехимического совместного предприятия в Германии. После завершения процесса реструктуризации, которое ожидается до конца 2016 года, компания "Роснефть" напрямую станет акционером и увеличит свои доли участия в НПЗ Bayernoil - до 25% (с 12,5%); НПЗ MiRO - до 24% (с 12%); НПЗ PCK (Шведт) - до 54,17% (с 35,42%). BP, в свою очередь, консолидирует 100% долей в НПЗ Gelsenkirchen и предприятии по производству растворителей DHC Solvent Chemie.

В мае 2011 г. НК "Роснефть" приобрела 50% в совместном предприятии Ruhr Oel GmbH (ROG) в Германии. ROG владеет долями в четырех НПЗ на территории Германии (Гельзенкирхен - 100%; Bayernoil - 25%; MiRO - 24%; PCK Raffinerie GmbH - 37,5%). Кроме этого, СП владеет долями в пяти подводящих нефтепроводах, а также в морских терминалах на Северном, Балтийском, Средиземном и Адриатическом морях. Партнером "Роснефти" в СП ROG на паритетных основаниях является компания BP Europa SE.

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