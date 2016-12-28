"Газпром добыча Астрахань" увеличит переработку газа в 2017 году до 11 млрд кубометров

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АСТРАХАНЬ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. "Газпром добыча Астрахань" планирует увеличить переработку газа в 2017 году с 10,4 млрд до 11 млрд кубометров за счет капитального ремонта и модернизации производства. Об этом в среду журналистам сообщил генеральный директор предприятия Андрей Мельниченко.
"Завершаем год стабильно, в этом году переработали порядка 10,4 млрд кубометров газа. В сравнении с прошлым годом на том же уровне остались, но в следующем году будем увеличивать - выйдем на 11 млрд кубометров", - сказал Мельниченко.
На встрече с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным гендиректор отметил, что в этом году на заводе была запущена установка изомеризации пентангексановой фракции, что позволило выйти на производство всех видов продукции дизельного топлива, всех видов автомобильных бензинов класса 5. В 2017 году предприятие ожидает капитальный ремонт и модернизация.
"У нас хорошие перспективы на 2017 год. Выделены в полном объеме деньги на капитальный ремонт - это более 12 млрд рублей, что позволит увеличить производство товарной продукции приблизительно на 6-7% и создаст хороший плацдарм, чтобы в 2018 еще увеличить производство на 6-7%, и мы выйдем на проектную производительность 12 млрд, - уточнил Мельниченко. - В 2017 году мы еще потратим 2,5 млрд на модернизацию производства, будем запускать новые объекты".
"Газпром добыча Астрахань", ранее напрямую подчинявшееся "Газпрому", в 2015 году перешло под управление компании "Газпром переработка" (100% "дочка" ПАО "Газпром"). "Газпром добыча Астрахань" - единый промышленный комплекс по добыче и подготовке пластовой смеси астраханского газоконденсатного месторождения (АГКМ) с выработкой товарной продукции, в том числе моторного топлива и бытового газа. Завод является крупнейшим газохимическим комплексом на юге России.