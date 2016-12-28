Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпром добыча Астрахань" увеличит переработку газа в 2017 году до 11 млрд кубометров

Экономика и бизнес ТЭК
28 декабря, 13:00 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова
Завод является крупнейшим газохимическим комплексом на юге России
Материал из 1 страницы

АСТРАХАНЬ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. "Газпром добыча Астрахань" планирует увеличить переработку газа в 2017 году с 10,4 млрд до 11 млрд кубометров за счет капитального ремонта и модернизации производства. Об этом в среду журналистам сообщил генеральный директор предприятия Андрей Мельниченко.

"Завершаем год стабильно, в этом году переработали порядка 10,4 млрд кубометров газа. В сравнении с прошлым годом на том же уровне остались, но в следующем году будем увеличивать - выйдем на 11 млрд кубометров", - сказал Мельниченко.

На встрече с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным гендиректор отметил, что в этом году на заводе была запущена установка изомеризации пентангексановой фракции, что позволило выйти на производство всех видов продукции дизельного топлива, всех видов автомобильных бензинов класса 5. В 2017 году предприятие ожидает капитальный ремонт и модернизация.

"У нас хорошие перспективы на 2017 год. Выделены в полном объеме деньги на капитальный ремонт - это более 12 млрд рублей, что позволит увеличить производство товарной продукции приблизительно на 6-7% и создаст хороший плацдарм, чтобы в 2018 еще увеличить производство на 6-7%, и мы выйдем на проектную производительность 12 млрд, - уточнил Мельниченко. - В 2017 году мы еще потратим 2,5 млрд на модернизацию производства, будем запускать новые объекты".

"Газпром добыча Астрахань", ранее напрямую подчинявшееся "Газпрому", в 2015 году перешло под управление компании "Газпром переработка" (100% "дочка" ПАО "Газпром"). "Газпром добыча Астрахань" - единый промышленный комплекс по добыче и подготовке пластовой смеси астраханского газоконденсатного месторождения (АГКМ) с выработкой товарной продукции, в том числе моторного топлива и бытового газа. Завод является крупнейшим газохимическим комплексом на юге России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Марроканская ACWA Power введет в эксплуатацию две солнечные электростанции за $2 млрд
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
Инфографика
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Интересное
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле не воспринимают "признания" главы РУСАДА о допинге как первоисточник
2
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
3
Песков рассказал о планах Путина на новогодние праздники
4
Минздрав рассказал о фантастических результатах первого российского препарата против рака
5
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
6
В Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы
7
Генпрокуратура потребовала от "Роснано" устранить нарушения при закупках
Темы дня
Реклама