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Правление "Газпрома" поручило продолжать реализацию "Северного потока-2" строго по графику

Экономика и бизнес ТЭК
28 декабря, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
В настоящее время продолжаются работы по базовому проектированию морской части газопровода, а также участков российского и немецкого береговых пересечений
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Правление "Газпрома" положительно оценило ход работ по проекту газопровода "Северный поток - 2", который реализуется точно по утвержденному графику, говорится в сообщении газового концерна.

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"Правление ПАО "Газпром" поручило продолжить работу по проекту в рамках утвержденного графика и выразило уверенность, что новый газопровод будет введен в строй до конца 2019 года", - сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что в начале сентября оператор проекта - Nord Stream 2 AG подписал контракт с компанией группы Wasco на обетонирование, логистику и хранение труб. В конце сентября первые трубы, произведенные "Объединенной металлургической компанией" и "Челябинским трубопрокатным заводом", были доставлены на площадку по обетонированию в Финляндии.

В конце октября на площадку по обетонированию в Германии были доставлены первые трубы с завода немецкой компании Europipe GmbH.

В настоящее время продолжаются работы по базовому проектированию морской части газопровода, а также участков российского и немецкого береговых пересечений. Ведутся дополнительные морские и наземные инженерно-геологические изыскания по трассе газопровода "Северный поток - 2" в Грайфсвальдском заливе. Кроме того, идет подготовка национальных отчетов о воздействии на окружающую среду (ОВОС), а также сводного отчета ОВОС.

В ходе международного тендера выбрана компания для укладки труб первой нитки - швейцарская Allseas. В начале декабря Nord Stream 2 AG и Allseas подписали соглашение о намерениях по морской укладке первой нитки газопровода, с возможностью привлечения компании к строительству второй нитки.

Проект "Северный поток - 2"

Ввод "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Капитальные затраты в проект оцениваются в 8 млрд евро, а общая стоимость с учетом привлечения проектного финансирования в 9,9 млрд евро.

Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток - 2" была создана швейцарская Nord Stream 2 AG.

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