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"Лукойл" в 2017 г. увеличит добычу на месторождениях в Каспии более чем в два раза

Экономика и бизнес ТЭК
28 декабря, 15:19 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова
Уже середине января 2017 года на месторождении им. Филановского будет добыт уже первый миллион тонн нефти
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© ПАО "Лукойл"

АСТРАХАНЬ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. "Лукойл" в 2017 году планирует более чем вдвое увеличить добычу нефти на двух месторождениях - им. Юрия Корчагина и им. Владимира Филановского, расположенных в российской части Каспийского моря. Добыть планируется более 5 млн тонн нефти, сообщил журналистам генеральный директор "Лукойл - Нижневолжскнефть" (100% дочернее предприятие "Лукойла") Николай Ляшко.

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"На двух месторождениях цифра должна быть более 5 млн тонн нефти (в 2017 году - прим. ред.): на месторождении им. Корчагина - миллион с небольшим, 4,4 млн тонн - на месторождении им. Филановского. Увеличение более чем в два раза в сравнении с этим годом", - уточнил Ляшко.

На встрече с губернатором региона Александром Жилкиным гендиректор "Лукойл - Нижневолжскнефти" отметил, что главным событием этого года стал ввод первой очереди месторождения им. Филановского. Сейчас там эксплуатируются три скважины, четвертая, более сложная, бурится. При этом планируется, что уже в середине января 2017 года на месторождении будет добыт первый миллион тонн нефти.

Также Ляшко сообщил, что параллельно активно ведется строительство вторых очередей объектов. "Сегодня также ведется строительство второй очереди Корчагина - это блок- кондуктор, опорные блоки и верхнее строение. Осенью установим верхнее строение и бурение на Корчагина (на второй очереди - прим. ред.) планируем начать в апреле 2018 года. Бурение на второй очереди месторождения Филановского в графике - в ноябре уже в 2017 году", - добавил Ляшко.

Ранее с ссылкой на губернатора региона сообщалось, что в этом году "Лукойл" добыл 2 млн тонн нефти с месторождений им. Владимира Филановского и Юрия Корчагина, что на четверть больше, чем в 2015 году.

Месторождение имени Корчагина введено в промышленную эксплуатацию в апреле 2010 года и является первым проектом "Лукойла" на Северном Каспии. Запасы углеводородов по категориям 3Р на месторождении превышают 270 млн баррелей нефтяного эквивалента. В этом году на месторождении был преодолен рубеж в 7 млн тонн нефти (с начала эксплуатации - прим. ред.).

Месторождении имени Владимира Филановского "Лукойл" ввел в промышленную эксплуатацию в октябре этого года. Оно было открыто в 2005 году и стало крупнейшим, открытым в России за последнюю четверть века. Извлекаемые запасы месторождения составляют 129 млн тонн нефти и 30 млрд куб. м газа. Максимальная проектная добыча нефти на нем должна составить 6 млн тонн в год.

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