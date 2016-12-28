Китай ввел в эксплуатацию крупнейший в мире завод по переработке угля в жидкое топливо

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ШАНХАЙ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Крупнейший в мире завод по переработке угля в жидкое топливо (технология CTL - прим. ТАСС) начал в среду работу в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая, сообщает агентство Xinhua.
При реализации данного проекта одной из дочерних компаний государственной (Shenhua Group, крупнейший производитель угля в КНР) использовалось китайское оборудование и материалы, что позволило преодолеть длившуюся долгое время иностранную монополию на технологии CTL, отмечает агентство.
Инвестиции в данный проект составили порядка 55 млрд юаней ($7,9 млрд). Производственные мощности предприятия позволяют ежегодно перерабатывать 20 млн тонн угля в 4 млн тонн нефтепродуктов, включая 2,7 млн тонн дизельного топлива, 980 тыс. тонн лигроина (специальный бензин-растворитель) и 340 тыс. тонн сжиженного газа, сообщил замглавы компании Shenhua Ningxia Coal Industry Group Co. Ltd Яо Минь. Предприятие, по его словам, также может производить до 200 тыс. тонн серы и 145 тыс. тонн сульфата аммония.
Китай является крупнейшим потребителем угля в мире и обладает значительными запасами этого сырья, однако испытывает недостаток нефти и газа. Более 60% всей потребляемой в стране нефти КНР импортирует.