"Газпром нефть" начала пусконаладочные работы на месторождении Бадра в Ираке

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" начала пусконаладочные работы на установке комплексной подготовки газа месторождения Бадра в Ираке, сообщается в пресс-релизе компании.
"Установка производительностью 1,6 млрд куб. м в год предназначена для сжатия, очистки и осушки попутного нефтяного газа (ПНГ). После ввода в эксплуатацию всех объектов газовой инфраструктуры уровень утилизации ПНГ на месторождении Бадра достигнет 99%", - говорится в сообщении.
В частности, продукция с установки (сухой товарный газ) будет поставляться по трубопроводу на электростанцию Аз-Зубайдия в 100 км от Багдада, что позволит увеличить производство электроэнергии в Ираке и обеспечит стабильное электроснабжение нескольких провинций республики.
Кроме того, сухой товарный газ месторождения Бадра будет использоваться в качестве топлива для собственной газотурбинной электростанции производительностью 123,5 МВт, которая полностью обеспечит электроэнергией добывающую инфраструктуру. К энергетической системе месторождения будут также подключены город Бадра, прилегающие населенные пункты и жилой комплекс компании "Газпром нефть Бадра".
"Наша газовая программа выполняется в полном соответствии с контрактными обязательствами. В рамках проекта мы приступили к строительству хранилищ сжиженного углеводородного газа, инфраструктуры для его перегрузки в автоцистерны и других технологических объектов. Развитие месторождения продолжается, все работы ведутся по намеченному графику", - цитирует пресс-служба исполнительного директора "Газпром нефть Бадры" Сергея Караваева.
Компания является оператором разработки месторождения Бадра, расположенного в провинции Васит на востоке Ирака. Тендер на разработку месторождения был проведен иракским правительством в декабре 2009 года. Победителем был признан международный консорциум "Газпром нефти" (30%), корейской Kogas (22,5%), малайзийской Petronas (15%) и турецкой TRAO (7,5%). Доля иракского правительства, которое представлено в проекте иракской геологоразведочной компанией Oil Exploration Company (OEC), составляет 25%.
Контракт на разработку Бадры был подписан в январе 2010 года. Статус оператора проекта получила "Газпром нефть".