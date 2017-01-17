"Газпром нефть" отказалась менять процессинговую схему работы Омского НПЗ

ОМСК, 17 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. "Газпром нефть" считает процессинговую схему работы наиболее приемлемой для Омского НПЗ. Такой ответ дала компания на обращение депутатов Законодательного собрания Омской области с просьбой отменить процессинг на омском нефтезаводе для увеличения налоговых поступлений в бюджет региона, сообщил ТАСС во вторник председатель регионального Заксобрания Владимир Варнавский. Обращение было направлено в начале декабря прошлого года.

"Ответ на письмо депутатов омского парламента получен, суть его заключается в том, что решение о форме налоговых платежей принимает сама "Газпром нефть", и компания считает существующую форму работы наиболее приемлемой для Омского нефтезавода", - сказал Варнавский.

"С правовой точки зрения к ответу не придерешься, - отметил председатель. - Компания сама принимает решение, как им работать. Вопрос отчислений в региональный бюджет - это вопрос договоренности между субъектом федерации и самой "Газпром нефтью".

Председатель Заксобрания напомнил, что помимо налоговых платежей компания большие средства выделяет на социальные проекты в Омской области. "Это тоже помощь региону", - заявил он.

Ответ "Газпром нефти"

В своем ответе "Газпром нефть" отметила, что выбор процессинговой формы переработки нефти заводов стал результатом всестороннего анализа сильных и слабых сторон различных форм нефтепереработки. По мнению компании, процессинговая схема обеспечивает "стабильность и предсказуемость поступлений в региональный бюджет" и является "оптимальной формой для модернизации НПЗ".

Компания формирует цену процессинга таким образом, чтобы создать возможность предприятию финансировать свою программу развития за счет собственных средств. Без реализации программы модернизации к 2020 году Омский НПЗ из флагмана отрасли превратится в технически и технологически отсталый завод с низкими финансовыми показателями.

Касательно увеличения платежей в бюджет региона "Газпром нефть" заявила, что предприняла все возможные усилия и использовала все имеющиеся инструменты налогового планирования, соответствующие действующему законодательству, с целью максимального наполнения бюджета Омской области. Кроме этого, компания перечисляет налоги ранее установленного срока и возвращает переплаты по налогам в наиболее поздние периоды, не использует законодательно установленное право на единовременное списание 30% стоимости основных средств при вводе их в эксплуатацию и т. д.

По объему платежей в региональный бюджет Омская область входит в тройку лидеров среди всех регионов присутствия "Газпром нефти", отмечено в письме. "Омская область уступает только крупнейшим нефтедобывающим субъектам РФ, в которых компания генерирует основную прибыль. Более того, по сумме налогов и социальных инвестиций Омская область является лидером среди всех регионов деятельности группы "Газпром нефть".