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Нефтегазовые компании РФ в 2017 г. могут инвестировать в экопроекты 100 млрд руб.

Экономика и бизнес ТЭК
23 января, 17:30 дата обновления: 23 января, 17:37 UTC+3 ШЕРЕМЕТЬЕВО 23, января. /ТАСС
Общая сумма инвестиций в экологические проекты в Год экологии составит около 400 млрд рублей, это будут как государственные, так и частные вложения
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ШЕРЕМЕТЬЕВО, 23 января. /ТАСС/. Нефтегазовые компании РФ планируют инвестировать в экологические проекты около 100 млрд рублей в 2017 году, который ранее был объявлен Годом экологии. Об этом журналистам сообщил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"Когда мы говорим о нефтегазовых компаниях, те соглашения, которые мы подписали практически со всеми нефтегазовыми компаниями, - в рамках этих соглашений компании планируют инвестировать около 100 млрд рублей", - сказал министр.

Он уточнил, что осенью 2016 года были заключены соглашения на сумму 7 млрд рублей, но большая часть была подписана в декабре прошлого года.

По словам Донского, общая сумма инвестиций в экологические проекты в Год экологии составит около 400 млрд рублей, это будут как государственные, так и частные вложения. При этом большая часть инвестиций будет выделена из частных источников.

Самый крупный объем инвестиций приходится на нефтегазовые проекты: это мероприятия по компенсации вреда природным объектам, восстановлению окружающей среды, строительству очистных сооружений.

Как сообщили ТАСС в Минприроды, в 2016 году общий объем инвестиций в экопроекты РФ составил 150 млрд рублей. Таким образом, в Год экологии государственные и частные вложения в такие проекты увеличатся почти в 2,7 раза.

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