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Предприятия Сахалина в 2016 году увеличили добычу угля в 1,3 раза

Экономика и бизнес ТЭК
24 января, 10:15 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
Добыча нефти выросла в прошлом году на 7,2%, газа - на 3,2%
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© Михаил Почуев/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 января. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Предприятия Сахалинской области в 2016 году увеличили добычу угля в 1,3 раза, сообщила пресс-служба регионального правительства во вторник.

"В январе-декабре 2016 года добыча угля в сравнении с 2015 годом выросла в 1,3 раза - до 7,2 млн тонн", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что угольщики Сахалина в 2016 году планировали добыть 5,8 млн тонн (2015 год - 5,4 млн тонн). К 2019 году угледобывающие предприятия Сахалинской области намерены увеличить добычу на острове до 8,1 млн тонн.

В настоящее время в угольной отрасли региона реализуются два инвестиционных проекта, которые позволят значительно нарастить объемы добычи твердого топлива. Первый касается технического перевооружения углепогрузочного комплекса в порту Шахтерск с целью увеличения пропускной способности порта с 0,5-0,8 млн до 6 млн тонн в год, а также увеличения навигационного периода на один-два месяца. Проект будет полностью реализован к 2018 году, в рамках него предполагается модернизация отгрузочных мощностей. Общая сумма запланированных инвестиций - 757 млн рублей, объем мер господдержки составляет 155,5 млн рублей.

Второй проект - увеличение объемов добычи бурого угля на Солнцевском месторождении до 5 млн тонн в год. Он реализуется компанией "Сахалинуголь-2" и также должен реализоваться до 2018 года. Общая сумма запланированных инвестиций составляет 2,4 млрд рублей (собственные средства предприятия, кредитные ресурсы, лизинг). Объем мер господдержки составляет 468,9 млн рублей.

Рост добычи нефти

В сообщении пресс-служба правительства региона говорится, что нефтедобывающие компании Сахалинской области в 2016 году увеличили добычу нефти на 7,2%, газа - на 3,2%. "В 2016 году добыча нефти, включая газовый конденсат, увеличилась на 7,2% - до 18,3 млн тонн, газа - на 3,2% - до 29,6 млрд кубометров", - говорится .

Как уточнили  ТАСС в Министерстве экономического развития области, увеличение добычи нефти произошло за счет ввода в разработку месторождения Аркутун-Даги проекта "Сахалин-1" и увеличения добычи на Киринском месторождении ОАО "Газпром". Рост добычи газа обусловлен увеличением по проектам "Сахалин-1", "Сахалин-2" и "Сахалин-3".

По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области, в 2017 году нефтедобывающие компании планируют добыть на Сахалине 17 млн тонн нефти и 27,7 млрд кубометров газа.

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