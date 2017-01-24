"Башнефть" планирует разместить биржевые облигации на 5 млрд рублей

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Нефтяная компания "Башнефть", в октябре 2016 года вошедшая в структуру "Роснефти", планирует разместить семилетние биржевые облигации серии 001P-03R на 5 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. рублей. Облигации будут размещаться по открытой подписке.
В декабре 2016 года компания разместила три выпуска биржевых облигаций серий БО-10, 001Р-01R и 001Р-02R общим объемом 25 млрд рублей. Срок погашения облигаций серии 001Р-01R - 8 лет, серии БО-10 - 10 лет, серии 001Р-02R - 7 лет.
В середине октября 2016 года была завершена сделка по приобретению "Роснефтью" у государства пакета акций "Башнефти" почти за 330 млрд рублей. Сейчас "Роснефти" принадлежит 60,16% обыкновенных акций (50,08% уставного капитала) башкирской нефтяной компании, правительству Башкирии - 25,79% обыкновенных акций (25% уставного капитала). Казначейский пакет "Башнефти" составляет 2,32% обыкновенных акций (4,41% уставного капитала). Остальные доли принадлежат юридическим и физическим лицам.