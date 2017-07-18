"Транснефть" в октябре выплатит дивиденды за I полугодие в размере 3875,49 руб. на акцию

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. "Транснефть" в октябре выплатит дивиденды за первое полугодие 2017 года в размере 3875,49 руб. на все виды акций, говорится в сообщении компании.

"В соответствии с решением совета директоров компании в октябре 2017 года будет осуществлена выплата дивидендов по итогам первого полугодия 2017 года в размере 3875,49 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию", - отмечается в сообщении.

Ранее акционеры "Транснефти" на годовом собрании утвердили выплату дивидендов по результатам 2016 г. в размере 30,607 млрд руб. или 4,3 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акции, что соответствует размеру чистой прибыли компании по российским стандартам бухучета (РСБУ).

На выплату дивидендов по обыкновенным акциям будет направлено 23,926 млрд руб., по привилегированным акциям - 6,68 млрд руб.

Чистая прибыль "Транснефти" по международным стандартам финансовой отчетности по итогам 2016 г. выросла в 1,6 раза и составила 232,907 млрд руб. Чистая прибыль по РСБУ возросла в 2,4 раза и достигла 30,68 млрд руб.

Дивидендная политика

В марте 2017 г. государство в лице Росимущества внесло изменения в устав ПАО "Транснефть", в соответствии с которыми размер дивидендов будет одинаковым по всем видам акций.

В декабре прошлого года совет директоров "Транснефти" утвердил новую дивидендную политику компании, согласно которой выплаты по акциям всех категорий должны составлять 25% чистой прибыли группы. При этом конкретный размер дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям будет определяться советом директоров в соответствии с директивами правительства.

Ранее первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин сообщал, что дивиденды будут рассчитываться исходя из консолидированной чистой прибыли группы.

В апреле НПФ "Газфонд пенсионные накопления" совместно с "Газпромбанк - управление активами" и Российско-китайским инвестиционным фондом приобрели пакет привилегированных акций "Транснефти".

В частности, привилегированные акции распределены в настоящее время следующим образом: УК ЗАО "Газпромбанк - Управление активами" (доверительный управляющий ЗПИФ "Газпромбанк - Финансовый") - 53,57% (833,012 тыс. акций), АО "НПФ Газфонд пенсионные накопления" - 14,85% (230,875 тыс. акций), РКИФ - 1,49% (23,13 тыс. акций), Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - 0,43% (6,75 тыс. акций), прочие портфельные инвесторы - 29,66% (461,108 тыс. акций).

Государству принадлежит 78,1% уставного капитала "Транснефти" или 100% голосующих акций.