Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Транснефть" в октябре выплатит дивиденды за I полугодие в размере 3875,49 руб. на акцию

Экономика и бизнес ТЭК
18 июля, 11:54 UTC+3 МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Государству принадлежит 78,1% уставного капитала "Транснефти" или 100% голосующих акций

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. "Транснефть" в октябре выплатит дивиденды за первое полугодие 2017 года в размере 3875,49 руб. на все виды акций, говорится в сообщении компании.

"В соответствии с решением совета директоров компании в октябре 2017 года будет осуществлена выплата дивидендов по итогам первого полугодия 2017 года в размере 3875,49 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию", - отмечается в сообщении.

Ранее акционеры "Транснефти" на годовом собрании утвердили выплату дивидендов по результатам 2016 г. в размере 30,607 млрд руб. или 4,3 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акции, что соответствует размеру чистой прибыли компании по российским стандартам бухучета (РСБУ).

На выплату дивидендов по обыкновенным акциям будет направлено 23,926 млрд руб., по привилегированным акциям - 6,68 млрд руб.

Чистая прибыль "Транснефти" по международным стандартам финансовой отчетности по итогам 2016 г. выросла в 1,6 раза и составила 232,907 млрд руб. Чистая прибыль по РСБУ возросла в 2,4 раза и достигла 30,68 млрд руб.

Дивидендная политика

В марте 2017 г. государство в лице Росимущества внесло изменения в устав ПАО "Транснефть", в соответствии с которыми размер дивидендов будет одинаковым по всем видам акций.

В декабре прошлого года совет директоров "Транснефти" утвердил новую дивидендную политику компании, согласно которой выплаты по акциям всех категорий должны составлять 25% чистой прибыли группы. При этом конкретный размер дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям будет определяться советом директоров в соответствии с директивами правительства.

Ранее первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин сообщал, что дивиденды будут рассчитываться исходя из консолидированной чистой прибыли группы.

В апреле НПФ "Газфонд пенсионные накопления" совместно с "Газпромбанк - управление активами" и Российско-китайским инвестиционным фондом приобрели пакет привилегированных акций "Транснефти".

В частности, привилегированные акции распределены в настоящее время следующим образом: УК ЗАО "Газпромбанк - Управление активами" (доверительный управляющий ЗПИФ "Газпромбанк - Финансовый") - 53,57% (833,012 тыс. акций), АО "НПФ Газфонд пенсионные накопления" - 14,85% (230,875 тыс. акций), РКИФ - 1,49% (23,13 тыс. акций), Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - 0,43% (6,75 тыс. акций), прочие портфельные инвесторы - 29,66% (461,108 тыс. акций).

Государству принадлежит 78,1% уставного капитала "Транснефти" или 100% голосующих акций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Фото
7
Марроканская ACWA Power введет в эксплуатацию две солнечные электростанции за $2 млрд
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Донецке провозгласили государство Малороссия
2
В ЛНР опровергли участие представителей республики в заседании по созданию Малороссии
3
Роспотребнадзор проверит спиннеры на безопасность для здоровья детей
4
CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазера
5
Мэр Москвы пригласил горожан на фестиваль "Цветочный джем"
6
В Москве горит одна из высоток на Новом Арбате
7
Вокалист Depeche Mode выписан из минской больницы
Темы дня
Реклама