Омский НПЗ увеличит глубину переработки до 97% и выход светлых нефтепродуктов до 80%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Крупнейший в России нефтеперерабатывающий завод - Омский НПЗ (ОНПЗ, принадлежит "Газпром нефти") увеличит глубину переработки до 97% и выход светлых высокомаржинальных нефтепродуктов до 80%. Об этом сообщил заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту "Газпром нефти" Анатолий Чернер, чьи слова приводятся в пресс-релизе компании.

В "Газпром нефти" отмечают, что достичь 97% глубины переработки Омский НПЗ сможет после завершения в 2020 году строительства установки замедленного коксования (УЗК) мощностью в 2 млн тонн сырья в год.

"Реализация проекта УЗК решает несколько важных задач в рамках технологического развития Омского НПЗ. Мы увеличим объем производства моторных топлив и обеспечим растущий рынок качественным нефтяным коксом. Кроме того, будет повышена энергоэффективность технологических процессов и оптимизированы эксплуатационные затраты за счет глубокой переработки нефтяных остатков. Строительство УЗК наряду с другими проектами второго этапа модернизации завода позволит добиться синергетического эффекта и приблизит Омский НПЗ "Газпром нефти" к достижению лучших мировых показателей: увеличению глубины переработки до 97% и выхода светлых до 80%", - отметил Чернер.

Глубина переработки является одним из основных показателей эффективности использования сырья. В 2016 году глубина переработки нефти на Омском НПЗ составила 90,6%.

По данным Министерства энергетики России, средняя глубина переработки нефти по стране составила в прошлом году порядка 79,2%, Минэнерго рассчитывает, что в этом 2017 году она вырастет еще на 1,7% - до 80,9%.

Модернизация ОНПЗ

Программа модернизации реализуется на Омском нефтезаводе с 2008 года. Результатом первого этапа программы стал полный переход НПЗ на производство бензина и дизельного топлива экологического стандарта "Евро-5". Суммарные инвестиции "Газпром нефти" в модернизацию ОНПЗ превысят 300 млрд рублей.

Проект строительства комплекса глубокой переработки нефти Омского НПЗ входит в периметр второго этапа модернизации, направленного на увеличение глубины переработки нефти и повышение показателя выхода светлых нефтепродуктов.

Омский НПЗ является крупнейшим по объему переработки и одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов. В 2016 году завод увеличил производство битумной продукции для строительства дорог на 9,9% - до 430 тыс. тонн, бензина на 6,6% - до 4,7 млн тонн, дизельного топлива на 3,2% - до 6,5 млн тонн и ароматических углеводородов на 5,6% - до 430 тыс. тонн. Всего в прошлом году было переработано 20,5 млн тонн нефтяного сырья. Доля выхода светлых нефтепродуктов была увеличена до 70,92%.

Россия в настоящий момент реализует программу технического переоснащения нефтеперерабатывающих заводов. Для этого в 2011 году были подписаны четырехсторонние соглашения между нефтяными компаниями, ФАС, Ростехнадзором и Росстандартом. Нефтяные компании обязались модернизировать свои НПЗ для перехода на производство более качественных видов нефтепродуктов и обеспечить необходимые объемы их производства и поставок на внутренний рынок. Первоначально окончательным сроком модернизации был установлен 2015 год, но затем он был перенесен на 2020 год, в том числе из-за резкого падения маржинальности переработки в России.