Потери бюджета из-за льгот для обводненных месторождений можно компенсировать через 3 года

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Выпадающие доходы бюджета из- за планируемых льгот для обводненных месторождений нефти будут компенсированы спустя три года из-за роста на них добычи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэнерго со ссылкой на слова первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера.

Ранее министр финансов Антон Силуанов в интервью Рейтер говорил, что Минфин по-прежнему выступает против введения льгот для обводненных месторождений нефти и оценивает возможные потери бюджета от них в 130 млрд рублей в год.

Минэнерго не согласно с такой оценкой. "Мы считаем, что эти оценки серьезно завышены, поскольку Минфин делает оценки добычи на этом месторождении на основе технологических схем пятилетней давности, которые уже де- факто пересмотрены из-за изменившихся макроэкономических параметров и геологии, - сказал он. - В реальности при текущих профилях добычи на этих месторождениях никогда не будет тех доходов, которые в расчете указаны как выпадающие".

По словам Текслера, льготы могут получить 5 месторождений: Самотлор ("Роснефть"), Федоровское ("Сургутнефтегаз"), Суторминское ("Газпром нефть"), Тевлинско-Русскинское нефтяное месторождение ("Лукойл") и Ватинское месторождения ("Славнефть"). Законопроект предусматривает для них снижение ставки НДПИ на 50%. Уровень остаточных запасов нефти у этих месторождений составляет от 110-115 млн тонн для ХМАО и от 90 млн тонн для ЯНАО, выработанность в пределах 50-80%, а обводненность - более 85%.

Законопроект

Сейчас в правительстве на рассмотрении находятся два законопроекта, которые, по сути, дают льготы низкорентабельным месторождениям нефти для стимуляции их добычи.

Законопроект об налоге на добавленный доход устраивает оба ведомства. Пилотный проект по НДД будет запущен с 1 января 2018 г. Проект предусматривает добровольный переход на НДД для двух групп пилотных проектов. Первая группа - это новые месторождения (гринфилды) в новых регионах, вторая группа - зрелые месторождения (браунфилды) в Западной Сибири с суммарной годовой добычей нефти по всем месторождениям не более 15 млн т. Заявки на участие в пилотном проекте по переходу месторождений на НДД подали "Газпром нефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз" и "Русснефть". Все месторождения расположены в Западной Сибири, их совокупная добыча составляет около 7 млн т.

Параллельно рассматривается законопроект по стимулированию разработки обводненных нефтяных месторождений. Он предусматривает выдачу льгот четырем крупнейшим в России компаниям по добыче нефти - "Роснефти", "Лукойлу", "Газпром нефти" и "Сургутнефтегазу". По словам Текслера, законопроект пока предусматривает выдачу льгот только крупным месторождениям с определенными характеристиками. Другим условием является достижение максимально быстрого и позитивного результата. В частности, речь идет о росте добычи.

Ранее Текслер говорил ТАСС, что законопроект уже внесен в правительство и предусматривает предоставление налоговой льготы для обводненных месторождений нефти с совокупной добычей в 35 млн т в год. До этого сообщалось, что вице- премьер РФ Аркадий Дворкович поручил Минэнерго и Минфину совместно с отраслевыми компаниями доработать и внести в правительство законопроект, регламентирующий вопросы стимулирования разработки обводненных месторождений. Предполагается, что в течение 3-5 лет объем выпадающих доходов будет покрыт. При этом законопроект по обводненным месторождениям рассматривается параллельно с законопроектом по налогу на добавленный доход.