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Чистая прибыль "Славнефти" по МСФО в I полугодии сократилась вдвое

Экономика и бизнес ТЭК
1 августа, 17:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

"Славнефть" входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России. "Роснефть" и "Газпром нефть" на паритетных началах контролируют 99,7% акций компании

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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Славнефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 года снизилась до 4,798 млрд рублей. В январе-июне прошлого года этот показатель составлял 10,2 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Прибыль компании с учетом неконтролирующей доли в первом полугодии составила 8,76 млрд рублей, что на 49% ниже, чем годом ранее.

Выручка "Славнефти" в январе-июне выросла на 7,1% - до 111,4 млрд рублей, операционная прибыль снизилась на 41,9% - до 12,2 млрд рублей.

"Славнефть" входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России. "Роснефть" и "Газпром нефть" на паритетных началах контролируют 99,7% акций компании.

"Славнефть" владеет лицензиями на геологическое изучение недр и добычу нефти и газа на 31 лицензионном участке на территории Западной Сибири и Красноярского края.

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